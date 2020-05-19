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«Что это за хрень такая?» Иностранные медиа – от Джо Рогана до Business Insider – обсуждают русское шоу о пощечинах
«Каменные лица» – ютуб-шоу блогера Амирана Сардарова и пауэрлифтера Кирилла Сарычева. Двое мужчин бьют друг другу по лицу открытой ладонью (по правилам, от удара увернуться нельзя), пока кто-то из них не ответит. Если оба участника выдерживают пять ударов, то объявляется ничья, и приз делится пополам.
Прошлогодний бой главной звезды площадки Василия Камоцкого (известен под прозвищем Пельмень) собрал за год 26 млн просмотров. Последний его бой (ролик вышел 9 апреля) – меньше трех миллионов.
Периодически «Каменные лица» выходят за пределы рунета и попадают в иностранные медиа. Которые очень бурно это обсуждают. Последняя актуальная реакция – от американского комика и комментатора UFC Джо Рогана. На ютуб-канале с его подкастами почти 8,5 миллиона подписчиков.
Вот так он смотрел бой Пельменя и приглашенной бразильской звезды Зулузинью (с переводом на русский):
«Сегодня утром я проснулся и час смотрел, как русские соревнуются в пощечинах. Возможно, это самая тупая вещь, которую можно увидеть. Один парень нокаутировал другого, а все вокруг такие: «Вааау!» Возможно, это единственный случай, когда люди думают, что это круто – быть рядом с тем, кто получает серьезную травму мозга. Еще видел видео: люди рядом смеялись и улыбались, пока парень падал в отключку. И я подумал: «Как же это странно. Разве они не знают, что это плохо?» Что это за хрень такая?».
Даже Business Insider пишет новость о сенсационном нокауте Пельменя. The Guardian рассказывает о явлении и вспоминает, что в начале нулевых в США показывали рекламу, где чемпионат по пощечинам выглядел как спорт, который никого не заинтересует.
Глава UFC Дэйна Уайт восхитился. И даже спросил подписчиков в инстаграме, не хотят ли они увидеть чемпионов по пощечинам на ивенте UFC:
Эти ребята дают пощечины друг другу! Я думаю пригласить их на UFC Fight Pass. Что думаете, ребята?
Джон Оливер в шоу о спорте во время коронавируса тоже рассказал о пощечинах. Говорит, что хотел бы подписаться на канал с боями Пельменя:
В твиттере люди удивляются и веселятся:
«Этот русский конкурс по пощечинам безумен, лол».
«Новое событие в нашем дискорде. Просмотр российского чемпионата по пощечинам».
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