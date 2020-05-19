«Что это за хрень такая?» Иностранные медиа – от Джо Рогана до Business Insider – обсуждают русское шоу о пощечинах

Прошлогодний бой главной звезды площадки Василия Камоцкого (известен под прозвищем Пельмень) собрал за год 26 млн просмотров. Последний его бой (ролик вышел 9 апреля) – меньше трех миллионов.

Периодически «Каменные лица» выходят за пределы рунета и попадают в иностранные медиа. Которые очень бурно это обсуждают. Последняя актуальная реакция – от американского комика и комментатора UFC Джо Рогана. На ютуб-канале с его подкастами почти 8,5 миллиона подписчиков.

Вот так он смотрел бой Пельменя и приглашенной бразильской звезды Зулузинью (с переводом на русский):