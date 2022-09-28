Как создавалась Abbey Road битлов – главная обложка в истории музыки: почему Пол Маккартни босиком и за что это место ненавидят таксисты

Как была придумана обложка альбома Abbey Road: Маккартни набросал эскиз, название группы неожиданно решили не писать

💿 Изначально альбом планировалось назвать Everest. Сигареты этой марки курил один из инженеров студии Джеф Эмерик, а на пачке были изображены горы – группе это понравилось. Но осталось лишь идеей – даже на частном самолете для фотосессии в Непале группа лететь не захотела. Предположительно Пол Маккартни сказал: «Почему бы нам просто не выйти на улицу и не сфотографироваться, да покончить с этим?»

💿 Только на этом альбоме Beatles не было написано названия группы. Креативный директор Apple Records Джон Кош объяснил, что в этом нет смысла, так как группа и так известна всем в мире. Рассказывал позже, как рассуждал: «Если вы не знаете, кто это, вероятно, вы откуда-то из пещеры». Хотя у звукозаписывающей компании EMI были сомнения, что альбомы в этом случае вообще будут продаваться.

💿 Идея с такой обложкой принадлежала Маккартни. Он сделал эскиз, в котором четыре человека пересекают «зебру».

Как создавалась обложка альбома Abbey Road: движение задержали на 15 минут, Маккартни выбрал одну из нескольких фотографий

📷 Фотография была сделана 8 августа 1969 года, а на нее выделялось всего 15 минут, пока полицейский с противоположной стороны перекрывал движение.

📷 Фотограф стоял на стремянке и сделал сначала три кадра. Потом нужно было пропустить несколько машин и сделать еще три фото.

📷 Из нескольких фотографий (говорят о шести) Пол Маккартни выбрал одну, остальные находятся сейчас в архиве Apple Records (звукозаписывающей компании Beatles). Некоторые фото с тех съемок есть в видео от Beatles: