Как создавалась Abbey Road битлов – главная обложка в истории музыки: почему Пол Маккартни босиком и за что это место ненавидят таксисты
The Beatles выпустили альбом Abbey Road в 1969 году. Это была последняя совместная запись группы. Помимо нескольких хитов и очень коротких треков на второй стороне Abbey Road запомнился обложкой.
Ей уже более 50 лет, но до сих пор она – одна из самых узнаваемых.
Как была придумана обложка альбома Abbey Road: Маккартни набросал эскиз, название группы неожиданно решили не писать
💿 Изначально альбом планировалось назвать Everest. Сигареты этой марки курил один из инженеров студии Джеф Эмерик, а на пачке были изображены горы – группе это понравилось. Но осталось лишь идеей – даже на частном самолете для фотосессии в Непале группа лететь не захотела. Предположительно Пол Маккартни сказал: «Почему бы нам просто не выйти на улицу и не сфотографироваться, да покончить с этим?»
💿 Только на этом альбоме Beatles не было написано названия группы. Креативный директор Apple Records Джон Кош объяснил, что в этом нет смысла, так как группа и так известна всем в мире. Рассказывал позже, как рассуждал: «Если вы не знаете, кто это, вероятно, вы откуда-то из пещеры». Хотя у звукозаписывающей компании EMI были сомнения, что альбомы в этом случае вообще будут продаваться.
💿 Идея с такой обложкой принадлежала Маккартни. Он сделал эскиз, в котором четыре человека пересекают «зебру».
Как создавалась обложка альбома Abbey Road: движение задержали на 15 минут, Маккартни выбрал одну из нескольких фотографий
📷 Фотография была сделана 8 августа 1969 года, а на нее выделялось всего 15 минут, пока полицейский с противоположной стороны перекрывал движение.
📷 Фотограф стоял на стремянке и сделал сначала три кадра. Потом нужно было пропустить несколько машин и сделать еще три фото.
📷 Из нескольких фотографий (говорят о шести) Пол Маккартни выбрал одну, остальные находятся сейчас в архиве Apple Records (звукозаписывающей компании Beatles). Некоторые фото с тех съемок есть в видео от Beatles:
📷 Фотограф Иан Макмиллан рассказывал, что в пятом по счету снимке удалось у всех участников группы поймать ноги в виде буквы V. Он и был выбран.
📷 На фото Маккартни вместе с Джоном Ленноном и Ринго Старом запечатлены в костюмах от модельера Томми Наттера. Джордж Харрисон был в обычной одежде. Все кроме Маккартни идут в обуви. Сам Маккартни снял сандалии в одном из дублей из-за жары.
📷 У припаркованной напротив студии машины после выхода альбома несколько раз свинчивали номер. В 1986 году автомобиль был продан на аукционе за 2,5 тысячи фунтов.
📷 В правой части фотографии можно заметить мужчину. Только спустя 45 лет после выхода альбома американский коммерсант Пол Коул заявил, что на фото был он, а в Лондоне в этот момент находился в качестве туриста.
Он ждал жену, пока она была в музее, разговаривал с полицейским и наблюдал за тем, как у пешеходного перехода несколько раз прошли участники группы. И очень удивился, что один из них прошел босиком. Себя на фото вышедшей пластинки он заметил через несколько лет.
Легенда о смерти Маккартни в обложке альбома: сразу несколько знаков от одежды до расположений предметов
В 1967 году появились слухи о том, что Маккартни погиб в автокатастрофе, а в полноценную статью это перешло спустя еще пару лет в студенческом журнале. Позже на одной из мичиганских радиостанций выступил радиослушатель и добавил: авария произошла в 1966-м, а вместо Маккартни группа поставила двойника, который раньше был полицейским.
Фанаты Beatles искали намекающие на это ключи в песнях и обложках альбома. Abbey Road – одна из таких. Что нашли в ней:
🔑 Идущие по «зебре» музыканты представляют собой погребальную процессию: священник в белом – Леннон, человек из похоронного бюро в костюме – Старр, покойник босиком и с закрытыми глазами, идущий не в ногу с другими – Маккартни, могильщик в обычной одежде – Харрисон.
🔑 Сигарета у Маккартни в правой руке, хотя он левша. Еще версия из выражения «сигареты – это гвозди в крышку гроба».
🔑 Номер припаркованной машины – LMW281F. Расшифровка: LMW обозначает плачущую Линду Маккартни (Linda McCartney Weeps), 281F можно читать как 28IF – если бы Маккартни не погиб, ему бы было 28 лет.
🔑 Справа полицейская машина – как намек на то, что полиция в курсе смерти Маккартни, но молчит.
🔑 Теоретики даже провели линию от белой машины к трем другим – она касается головы Маккартни и намекает на травму головы в автокатастрофе.
🔑 На обратной стороне есть фото надписи дорожного указателя Abbey Road и выше – Beatles. Слева от надписи Beatles – группа из восьми точек, а если их соединить – будет цифра «3». Намек на то, что участников осталось трое.
Как это место стало популярным: люди стали фотографироваться, а Red Hot Chili Peppers даже снялись голыми
После выхода альбома Beatles это место стало сильно раздражать водителей, так как там много туристов, желающих запечатлеть себя переходящими именно по этой «зебре». Один из таксистов рассказывал ВВС: «Я постоянно сюда приезжаю и всегда вижу одно и то же – это раздражает. Когда-нибудь тут точно кого-то скосят».
Впоследствии «зебра» использовалась в самых разных ситуациях. Например, на ней была запечатлены герои комикса Peanuts, там оформлялся альбом церковных песнопений, оформлял снимок Канье Уэст, а участники группы Red Hot Chili Peppers вообще прошли по нему голыми – из одежды был один носок.
Немецкий футбольный клуб «Аугсбург» тоже покреативил перед игрой Лиги Европы против «Ливерпуля»:
Сам Маккартни был запечатлен там еще раз. К концертному альбому Paul Is Live от 1993 года был выпущен коллаж – там Маккартни показан с собакой, остальных участников Beatles нет. Название альбома и его обложка – отсылка как раз к теории заговора о смерти Маккартни.
Спустя 49 лет после выхода Abbey Road Маккартни триумфально прошел по «зебре».
А еще на этом месте работает специальная веб-камера, где можно вживую посмотреть, как оно выглядит сейчас.