Пол Маккартни

Дата рождения
18 июня 1942 г.
Инфо
Британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер
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Материалы
25 историй про Пола Маккартни без The Beatles: разгонял облака для концерта в Питере, носил усы из-за аварии на мопеде
#Пол Маккартни
Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы
#The Beatles
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