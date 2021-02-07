Супербоул для чайников. Как это смотреть, если я не знаю правил? На кого именно смотреть? Почему из штанов торчат полотенца?

В ночь с воскресенья на понедельник в городе Тампа, штат Флорида, пройдет 56-й по счету Супербоул – матч между двумя сильнейшими командами в сезоне НФЛ.

НФЛ (не путать с ФНЛ) – главная, но не единственная лига по американскому футболу в мире. Вы удивитесь, но этот вид спорта распространен не только в Северной Америке.

В Японии, где после Второй мировой наступила волна американизации, футбол с овальным мячом смотрят с большим интересом. В Германии, где до сих пор расположено много американских военных баз, на местные матчи по американскому футболу приходят тысячи зрителей.

Да что там, в России насчитывается несколько десятков команд – от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Но это любительский или полупрофессиональный уровень. НФЛ от всего этого находится так же далеко, как НБА от первенства двора по баскетболу 3х3. А Супербоул буквально смотрит пол-Америки.