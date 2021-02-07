Супербоул для чайников. Как это смотреть, если я не знаю правил? На кого именно смотреть? Почему из штанов торчат полотенца?
В ночь с воскресенья на понедельник в городе Тампа, штат Флорида, пройдет 56-й по счету Супербоул – матч между двумя сильнейшими командами в сезоне НФЛ.
НФЛ (не путать с ФНЛ) – главная, но не единственная лига по американскому футболу в мире. Вы удивитесь, но этот вид спорта распространен не только в Северной Америке.
В Японии, где после Второй мировой наступила волна американизации, футбол с овальным мячом смотрят с большим интересом. В Германии, где до сих пор расположено много американских военных баз, на местные матчи по американскому футболу приходят тысячи зрителей.
Да что там, в России насчитывается несколько десятков команд – от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Но это любительский или полупрофессиональный уровень. НФЛ от всего этого находится так же далеко, как НБА от первенства двора по баскетболу 3х3. А Супербоул буквально смотрит пол-Америки.
В нашем глобальном мире стоит знать какие-то базовые вещи про Супербоул хотя бы для того, чтобы выкупать шутки и отсылки в ваших любимых сериалах и не пропускать смешные мемы на реддитах и 9GAG.
Люди любят обсуждать глобальные культурные события. Финал чемпионата мира по футболу смотрят даже те, кто не следит за футболом в принципе. Как и Евровидение. Как и заключительный эпизод «Игры престолов». Как какую-нибудь новую презентацию айфонов. Супербоул – событие из того же ряда.
Нет, американцы, конечно, любят свой вид спорта (рядовая игра регулярки НФЛ по рейтингам уделывает последний матч финальной серии НБА). Но даже из них половина подключается ради музыкального шоу в перерыве, самых крутых рекламных роликов в мире и ощущения сопричастности.
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Мы расскажем, что надо знать, если вы хотите просто быть в курсе происходящего. Поможем и с тем, чтобы посмотреть саму игру и что-то из нее понять.
Основной сюжет: лучший игрок в истории против самого высокооплачиваемого спортсмена мира (возможно, после Месси)
В решающем матче сойдутся победители двух конференций (тут любителям баскетбола или хоккея все должно быть понятно). Американскую конференцию представляют «Канзас-Сити Чифс», а Национальную – «Тампа-Бэй Бакканирс».
Начнем с последних. «Тампа-Бэй» – богом забытая команда, большую часть своего существования пребывающая в безвестности. Аномальный сезон случился в 2002 году, когда «Бакканирс» внезапно дошли до Супербоула и выиграли его, но потом быстро вернулись в привычный подвал.
В этом году произошло невероятное – в команду на правах свободного агента пришел квотербек Том Брэди. В Штатах его все зовут просто GOAT (Greatest of All Time) – это лучший игрок за всю историю американского футбола. За свою 20-летнюю карьеру он выиграл шесть чемпионских перстней, а предстоящий Супербоул станет для него 10-м.
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Насколько это круто? В НФЛ есть целая куча таких вот очень крутых по игровым параметрам квотербеков, которые играют очень давно. Например, Аарон Роджерс, Дрю Бриз и Бен Ротлисбергер. Уже сошли со сцены Пейтон Мэннинг, его младший брат Илай и Филип Риверс.
Пускай это ничего не говорящие для вас фамилии, поверьте, что это вот прямо столпы игры. И ни один из них не выиграл больше двух чемпионских перстней. Только Ротлисбергер поиграл в трех Супербоулах, все остальные и того меньше.
Одно из лучших англоязычных спортивно-культурных изданий The Ringer на днях задалось вопросом: если Брэди обыграет «Канзас-Сити Чифс», можно ли будет считать его круче Майкла Джордана? Вот о таком масштабе личности мы говорим.
Том Брэди ушел из «Нью-Ингленд Пэтриотс», где играл с 2000 года, потому что устал взаимодействовать с величайшим тренером всех времен Биллом Беличиком, устал от рабочей атмосферы «умри, но сделай». Ему уже 43 года, это очень много — редко какие квотербеки играют в таком возрасте. Тем более, хорошо.
На старости футбольных лет муж бразильской супермодели Жизель Бундхен захотел погреться на солнышке, получить от любимого дела больше кайфа, чем раньше. Заодно еще и доказать всем, что его успех обусловлен собственным талантом, а не гениальностью Беличика.
Получив Брэди, «Бакканирс» внезапно взяли всеобщее внимание. Свободные агенты наперегонки побежали записываться в команду, подписывая контракты со скидкой. Лишь бы поиграть с легендой да получить шанс на трофей.
В прошлом году состав у «Тампы» был неплохой (отчасти это и определило выбор Брэди), но тут он стал совсем бомбическим. Брэди даже вынудил возобновить карьеру своего старого приятеля и главного весельчака лига Роба Гронковски, с которым выиграл в Бостоне три перстня.
Противостоять этой банде стариков-разбойников будет следующее поколение королей, которое уже вступило в свои законные права. «Канзас-Сити Чифс» 50 лет не были чемпионами, но на драфте 2017 года выбрали наследного принца – квотербека Патрика Махоумса.
Годик Махоумс смиренно учился на скамейке запасных, а потом вышел на поле. Всем быстро стало понятно – лигу можно закрывать, дальше будет доминирование этого парня. В свой первый полноценный сезон Махоумс взял титул MVP регулярки, а на второй выиграл с «Чифс» Супербоул.
Весной благодарный «Канзас-Сити» выдал квотербеку 10-летний контракт на 500 миллионов долларов. И до публикации деталей контракта Месси все были уверены, что именно Махоумс – самый высокооплачиваемый спортсмен на планете.
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В каком-то смысле Супербоул получил эйджистскую интригу — кто сильнее, отцы или дети? Брэди на 18 лет старше своего оппонента. «Канзас-Сити» может второй раз подряд выиграть Супербоул. Этого не случалось с 2004 года, когда два раза подряд выиграли «Пэтриотс»… с Томом Брэди во главе. Новая эпоха уже наступила окончательно или старый аксакал успеет примерить еще одно ювелирное украшение?
Куда смотреть, чтобы хоть что-то понять? Объясняем основные правила очень просто
Окей, вы заинтересовались американской культурой и посмотрите Супербоул. Знаете же, что игра начнется в 2:30 по московскому времени, а закончится где-то часа через четыре? А, тогда ограничитесь хайлайтами?
Но ведь и в хайлайтах надо знать, куда смотреть, чтобы получить больше информации. Давайте обрисуем ключевые моменты, не съезжая в унылую теорию.
Американский футбол, если говорить совсем просто, это живые шахматы. Пошаговая стратегия, в которой одна команда пытается продвинуть мяч овальной формы через все поле к зачетной зоне соперника. Тот, естественно, мешает это делать. Потом они меняются местами, и так, пока смерть или финальный свисток не разлучат их.
Основной процесс будет выглядеть следующим образом – выходит на поле нападающая команда. Нападающая – эта та, что начинает розыгрыш с мячом в руках. Для наглядности пусть это будут «Бакканирс» с Брэди, вы с ним уже знакомы. Брэди – квотербек, главный человек в нападении. Он сказал одноклубникам комбинацию, которую надо сейчас сыграть, все разошлись по местам и выстроились.
Перед Брэди встанет бригада из пяти-шести человек, которая будет занята блоками. Она не даст 43-летнему человеку помереть раньше срока от столкновения с защитниками «Канзаса». На флангах более щуплые молодые люди – они будут ловить брошенный в их сторону мяч. Позади или рядом с Брэди будет стоять парень, которому Том может просто отдать мяч – пусть сразу сам бежит.
Нападению не надо проходить все поле за раз. Это задача-максимум. А задача-минимум – преодолеть с мячом дистанцию в 10 ярдов (не забываем, это мы меряем расстояние в метрах, а американцы – в байденах умножить на квадратный трамп) за четыре попытки. Получилось – на тебе еще четыре попытки и очередные 10 ярдов. Не получилось – отдавай мяч сопернику, может, у него лучше получится.
Задача защиты, соответственно, отстоять свою зачетную зону или те самые 10 ярдов. Надо ловить и ронять на землю игрока с мячом. Даже если Брэди не успеет отдать передачу, его тоже надо валить – это большой успех для защиты. Летящий мяч ловить может кто угодно, если поймал защитник – переход владения. Мяч можно выбить из рук и накрывать на земле, принцип тот же – кто поймал, того и тапки.
Когда игрок с мячом забежал в зачетную зону или поймал мяч в ней – это тот самый тачдаун, о котором вы столько слышали. За тачдаун дают 6 очков, а потом можно еще получить дополнительное одно (если пробить мячом по воротам) или два (если занести как бы еще один тачдаун с близкого расстояния).
Еще не сильно загрузились? Тогда последний важный момент. Вот надо пройти 10 ярдов за четыре попытки, а ты прошел только семь, и осталась последняя. Что делать? Можно сыграть, но в случае неудачи соперник начнет свое нападение вот прямого с этого же места.
А если это место совсем близко к твоей зачетной зоне? В таком случае четвертая попытка тратится на пант – выходит специально обученный человек, которого никто в американском футболе не уважает, и просто пинает мяч куда подальше.
Такая же ситуация может произойти, когда ты прошел половину поля, а дальше ни в какую. Четвертую попытку можно использовать для филд-гола – другой, но тоже специально обученный человек пробьет по воротам. Если попадет, заработает для своей команды три очка.
Вот этот богатый ассортимент возможностей набора очков и делает игру потенциально интересной. Вроде проигрывал в десять очков, а тут, бам-бам, и уже выигрываешь.
И вот так на протяжении четырех четвертей с перерывом на прослушивание The Weeknd. Стоит оно отгула в понедельник? Мы-то, фанаты, точно говорим, что стоит, а вы решайте сами.
Отвечаем на три самых популярных вопроса — про название, паузы и полотенца
Почему американский футбол вообще называется футболом? В него ведь играют руками.
Первое: в американском футболе процесс пробития по мячу ногой очень важен. Только так пробивается начальный удар (это в начале каждой половины и после каждого набора очков), так пробивается пант в случае неудачного нападения. Игнорировать два этих элемента в игре все равно, что мысленно убрать из обычного футбола все угловые и ауты.
Второе: история. Футбол – широкое понятие. Тот вид спорта, что мы по дефолту себе представляем, официально называется «футбол по правилам Ассоциации» – имеется в виду британская Футбольная Ассоциация, которая в 1863 году приняла единый свод правил. В то же самое время существовал «футбол по правилам Регби» – другое ответвление игры, которое нам сейчас известно под названием «регби».
Австралийский футбол, гэльский футбол, американский футбол и канадский футбол (он хоть и похож на американский, но это разные игры) – это все разновидности футбола. Футбол получил такое название не из-за сочетания «ноги» и «мяча», а потому что играли в него на своих двоих.
Аристократия в стародавние времена предпочитала играть в командные виды спорта на лошадях, а чтобы пешком – это для черни. У всех современных разновидностей футбола один и тот же предок – средневековая кровавая баня под названием «кто дотащит свиную голову до церкви соседней деревни, тот и выиграл».
Как можно смотреть игру, в которой так мало экшна и столько пауз?
К темпу игры в американском футболе надо привыкнуть. Пока в игре пауза, можно перекинуться парой слов с товарищем или проглотить бутерброд. Когда происходит розыгрыш – все внимание на экран. В обычном футболе мяч в игре из 90 минут чуть больше часа, а перепасовку на своей половине тоже не назовешь экшном.
Американский футбол – это шахматы. Поэтому здесь важно не только движение, но и то, что ему предшествует. Когда футболисты уже построились, но еще не двигаются – для любителя американского футбола это уже действие.
По тактическому построению можно предположить развитие розыгрыша. Люди разочаровываются в темпе игры из-за слова «футбол» в названии, но лучше воспринимать это отдельным видом спорта.
Почему у игроков из штанов торчат какие-то полотенца? Зачем они нужны?
Как ни странно, полотенца используются по назначению – игроки вытирают руки. Поскольку в американском футболе мяч надо бросать и ловить, а игра может проходить в сырую погоду, то без таких приспособлений никак не обойтись. Если приглядитесь, то увидите, что полотенца висят не у всех игроков. Они есть только у тех, что могут быть задействованы в пасовой игре.
Ну хорошо.