🍻 Душевная реклама Дэвида Финчера для Супербоула. Люди просто предлагают друг другу пиво

Режиссер Дэвид Финчер снял рекламу для ближайшего Супербоула. В ней он рекламирует пивоваренную компанию Anheuser-Busch (производит пиво марок Budweiser, Stella Artois и другие).

Полторы минуты разные люди предлагают друг другу пиво. Заканчивается ролик слоганом:

«Дело не в пиве. А в том, что вы вместе».