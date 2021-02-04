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Дэвид Финчер
🍻 Душевная реклама Дэвида Финчера для Супербоула. Люди просто предлагают друг другу пиво
04 февраля, 20:16
Режиссер Дэвид Финчер снял рекламу для ближайшего Супербоула. В ней он рекламирует пивоваренную компанию Anheuser-Busch (производит пиво марок Budweiser, Stella Artois и другие).
Полторы минуты разные люди предлагают друг другу пиво. Заканчивается ролик слоганом:
«Дело не в пиве. А в том, что вы вместе».
Дэвид Финчер – культовый американский режиссер («Бойцовский клуб», «Семь», «Исчезнувшая», «Социальная сеть» и другие хиты) с двумя номинациями на «Оскар».
Известен еще и как клипмейкер. Финчер снимал клипы для Мадонны, Майкла Джексона и рекламных брендов: Calvin Klein, Nike, iPhone.
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