Американский футбол

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25 ярких фактов о Супербоуле: более миллиарда куриных крылышек в день, перстень для Путина, первый тачдаун – с похмельем
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Бежим смотреть трейлер шоу, где Эминем, Кендрик Ламар, Dr Dre вместе выступят на Супербоуле-2022
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Lay’s сделали чипсы, картофель для которых рос на футбольных полях всех команд США. Но их нельзя купить – только выиграть
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«Боевые самки». «Матч ТВ» показывает матчи женского амфутбола в бикини – двухлетней давности. В анонсах акценты на фигурах, комментаторы не знают, где конец игры
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Где смотреть Супербоул LVI 14 февраля 2022 года: во сколько прямая трансляция
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Time составил список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В него вошли Наоми Осака, Симоне Байлс и Том Брэди
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