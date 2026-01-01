Американский футбол

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25 ярких фактов о Супербоуле: более миллиарда куриных крылышек в день, перстень для Путина, первый тачдаун – с похмельем
#Супербоул
8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
#Супербоул
Бежим смотреть трейлер шоу, где Эминем, Кендрик Ламар, Dr Dre вместе выступят на Супербоуле-2022
#Супербоул
Lay’s сделали чипсы, картофель для которых рос на футбольных полях всех команд США. Но их нельзя купить – только выиграть
#НФЛ
«Боевые самки». «Матч ТВ» показывает матчи женского амфутбола в бикини – двухлетней давности. В анонсах акценты на фигурах, комментаторы не знают, где конец игры
#Матч ТВ
Как русский закончил с футболом и стал чтецом православной церкви в Бостоне. Документалка о пути парня из семьи эмигрантов в Америке
#Илья Ярощук
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Американский футбол
Где смотреть Супербоул LVI 14 февраля 2022 года: во сколько прямая трансляция
#Супербоул
Американский футбол
Том Брэди официально завершил карьеру в 44 года. Он провел в НФЛ 22 сезона и выиграл семь Супербоулов
#Том Брэди
Американский футбол
Семикратный победитель Супербоула Том Брэди завершил карьеру. С ним попрощался твиттер НФЛ 🐐
#Том Брэди
Американский футбол
Эминем, Кендрик Ламар и Снуп Дог выступят в перерыве Супербоула в 2022 году
#Супербоул
Разное
Time составил список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В него вошли Наоми Осака, Симоне Байлс и Том Брэди
#Симоне Байлс
Американский футбол
НФЛ откажется от системы расового нормирования. Темнокожие игроки жаловались на нее из-за невыплат после травм
#НФЛ