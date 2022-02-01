Том Брэди официально завершил карьеру в 44 года. Он провел в НФЛ 22 сезона и выиграл семь Супербоулов

Том Брэди спустя три дня подтвердил завершение игровой карьеры. Впервые новости об этом появились 29 января, позже Брэди сказал, что еще окончательно не определился, но 1 февраля подтвердил уход из американского футбола.

«Каждый день я подвергался физическому, умственному и эмоциональному испытанию, которое позволяло мне максимально раскрыть свой потенциал. И я старался изо всех сил эти последние 22 года. Нет коротких путей к успеху на поле или в жизни. Мне трудно это писать, но вот оно: я больше не собираюсь брать на себя эти обязательства».

Брэди завершил карьеру после 22 сезонов в НФЛ и семи выигранных Супербоулов. Ни у одной команды в американском футболе нет стольких титулов, сколько у него.

Он дебютировал в профессиональном спорте в 2000-м году и в течение 20 сезонов выступал за «Нью-Инглэнд Патриотс», а последние два года провел в «Тампе», с которой он и выиграл рекордный Супербоул.

На момент завершения карьеры ему 44 года, он был самым возрастным игроком лиги. Теперь самым возрастным станет Эндрю Витуорт (40 лет).

Брэди считается не только величайшим спортсменом в американском футболе, но и одним из величайших в спорте вообще. Его уход сравнивают с уходом Майкла Джордана из баскетбола. Журнал Time неоднократно включал его в список самых влиятельных людей, в последний раз – в 2021 году.