Time составил список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В него вошли Наоми Осака, Симоне Байлс и Том Брэди

В ежегодный рейтинг Time традиционно попадают политики, актеры, музыканты, ученые, спортсмены, активисты. В этом году в списке шесть спортсменов, в скобках указаны категории, куда Time включил их.

Наоми Осака, теннисистка («Иконы»). «Невероятно значимо, что она смогла честно говорить о трудностях с психическим здоровьем и своей уязвимости».

Сехей Отани, бейсболист («Иконы»). «Он великолепен не только на поле, но и за его пределами – он джентельмен. Одноклубники говорят только хорошие вещи о нем, и он прекрасно ведет себя со СМИ и фанатами».

Суниса Ли («Пионеры»). «Как первая хмонго-американская участница Олимпиады, Суниса оказала влияние, которое простирается намного дальше спорта – речь о репрезентации. Эта веха вдохновляла и будет вдохновлять сообщество хмонгов, но также отражает простое и мощное послание всем недостаточно представленным сообществам: мечтайте по-крупному, потому что все возможно».

Симоне Байлс, легкоатлетка («Титаны») «Так открыто следуя своей правде и защищая психическое здоровье, она устанавливает новые стандарты красоты, силы и стойкости, ломая сегодняшние стереотипы, основанные на одержимости имиджем, и побуждая других делать то же самое».

Том Брэди, американский футболист («Титаны»). «Наблюдать за его выходом в десятом Супербоуле, на этот раз с «Тампа-Бэй Бакканирс», и за его победой – с пятым званием самого ценного игрока Супербоула – было удивительным моментом для истории спорта».

Эллисон Феликс, легкоатлетка («Титаны»). «Она уже проложила путь во многих областях, включая борьбу за новую политику материнства, которая поможет следующему поколению матерей и спортсменов».

Также в списке оказались Кейт Уинслет, Илон Маск, Билли Айлиш, Алексей Навальный, Принц Гарри и Меган Маркл.