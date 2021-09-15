Симоне Байлс
Наоми Осака
Том Брэди
Суниса Ли
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#Симоне Байлс #Наоми Осака #Суниса Ли #Том Брэди

Time составил список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В него вошли Наоми Осака, Симоне Байлс и Том Брэди

час назад

Симоне Байлс

сайт Time

В ежегодный рейтинг Time традиционно попадают политики, актеры, музыканты, ученые, спортсмены, активисты. В этом году в списке шесть спортсменов, в скобках указаны категории, куда Time включил их.

  • Наоми Осака, теннисистка («Иконы»). «Невероятно значимо, что она смогла честно говорить о трудностях с психическим здоровьем и своей уязвимости».
  • Сехей Отани, бейсболист («Иконы»). «Он великолепен не только на поле, но и за его пределами – он джентельмен. Одноклубники говорят только хорошие вещи о нем, и он прекрасно ведет себя со СМИ и фанатами».
  • Суниса Ли («Пионеры»). «Как первая хмонго-американская участница Олимпиады, Суниса оказала влияние, которое простирается намного дальше спорта – речь о репрезентации. Эта веха вдохновляла и будет вдохновлять сообщество хмонгов, но также отражает простое и мощное послание всем недостаточно представленным сообществам: мечтайте по-крупному, потому что все возможно».
  • Симоне Байлс, легкоатлетка («Титаны») «Так открыто следуя своей правде и защищая психическое здоровье, она устанавливает новые стандарты красоты, силы и стойкости, ломая сегодняшние стереотипы, основанные на одержимости имиджем, и побуждая других делать то же самое».
  • Том Брэди, американский футболист («Титаны»). «Наблюдать за его выходом в десятом Супербоуле, на этот раз с «Тампа-Бэй Бакканирс», и за его победой – с пятым званием самого ценного игрока Супербоула – было удивительным моментом для истории спорта».
  • Эллисон Феликс, легкоатлетка («Титаны»). «Она уже проложила путь во многих областях, включая борьбу за новую политику материнства, которая поможет следующему поколению матерей и спортсменов».

Также в списке оказались Кейт Уинслет, Илон Маск, Билли Айлиш, Алексей Навальный, Принц Гарри и Меган Маркл.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Time
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