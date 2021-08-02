Драматичная жизнь гимнастки на пути к золоту Олимпиады: инвалидность отца, смерти тети и дяди, перелом ноги, депрессия

Суни поехала на чемпионат подавленной, но знала: отец точно смотрит на нее по телевизору. В многоборье она уступила только той самой Симоне Байлс. В упражнении на брусьях – не уступила никому. Спустя месяц была поездка в Штутгарт на чемпионат мира. И там – две медали в индивидуальных выступлениях плюс золото в командном. С отцом они держали связь по фейстайму.

У Джона так и не восстановилась чувствительность, но хирурги имплантировали ему в спину устройство, которое стимулирует движение ног. Так что есть надежда, что Джон в итоге сможет хоть немного передвигаться. Суни Ли смотрела на борьбу отца и превратила страдания в мотивацию – она тоже борется за него и себя. «Это вдохновляет ее», – говорил сам Джон.

Обратный эффект тоже работает: «Я не могу делать многое из того, что делал раньше. Это тяжело. Когда я злюсь на себя, то смотрю на Суни и вспоминаю, через что прошла она. И это уже вдохновляет меня».

Тяжелый пандемийный год: депрессия из-за переноса Олимпиады, перелом ноги, смерти тети и дяди после коронавируса

Следующее большое испытание выпало на Ли в 2020-м. Из-за переноса Олимпиады в марте она на несколько недель впала в депрессивное состояние, которое усугублялось закрытием залов.

Но это было не самым страшным.