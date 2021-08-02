Драматичная жизнь гимнастки на пути к золоту Олимпиады: инвалидность отца, смерти тети и дяди, перелом ноги, депрессия
Пока главная звезда мировой гимнастики Симоне Байлс снималась со всех соревнований этой Олимпиады, в сборной США появился новый лидер. Индивидуальное многоборье в женской спортивной гимнастике выиграла Суниса («Суни») Ли.
По происхождению Ли – хмонг. Это этническая группа из стран Азии численностью примерно в пять миллионов человек, большинство которых проживают в Китае. Народность появилась примерно 2000 лет назад. Родители Ли давно эмигрировали из Лаоса в США. Суни – первая участвующая в Олимпиаде хмонг-американка.
Жизнь 18-летней Ли на пути к олимпийскому золоту – это круговорот приключений, трагедий и драматичных испытаний.
Отец стал инвалидом за два дня до ее поездки на соревнования. Вместе они превращают болезнь в мотивацию
Ли росла в семье отца Джона и матери Иев, но Джон – не родной отец и даже не состоит с Иев в юридическом браке. Но Суни Ли всегда была с ним так близка, что сама настояла взять его фамилию. Джон всегда любил спорт, активно занимался в школе и приучал маленькую Ли: установил бревно на заднем дворе и учил делать сальто.
Когда ей было 12 лет, Джон пообещал купить айфон, если она выиграет соревнование по многоборью. Она выиграла, а он купил. Продав грузовик, чтобы найти на айфон лишние деньги.
В августе 2019-го Джон упал с лестницы, помогая другу спиливать ветку дерева. С тех пор он парализован ниже груди. Это случилось за два дня до первой поездки Суни Ли на первый взрослый чемпионат страны. Она сомневалась, ехать ли в такой трудный для семьи момент. Ее тренер – тоже: не до конца сосредоточенная гимнастка может фатально ошибиться, что приведет к серьезной травме.
Джон сам убедил: выступать надо в любом случае.
Суни поехала на чемпионат подавленной, но знала: отец точно смотрит на нее по телевизору. В многоборье она уступила только той самой Симоне Байлс. В упражнении на брусьях – не уступила никому. Спустя месяц была поездка в Штутгарт на чемпионат мира. И там – две медали в индивидуальных выступлениях плюс золото в командном. С отцом они держали связь по фейстайму.
У Джона так и не восстановилась чувствительность, но хирурги имплантировали ему в спину устройство, которое стимулирует движение ног. Так что есть надежда, что Джон в итоге сможет хоть немного передвигаться. Суни Ли смотрела на борьбу отца и превратила страдания в мотивацию – она тоже борется за него и себя. «Это вдохновляет ее», – говорил сам Джон.
Обратный эффект тоже работает: «Я не могу делать многое из того, что делал раньше. Это тяжело. Когда я злюсь на себя, то смотрю на Суни и вспоминаю, через что прошла она. И это уже вдохновляет меня».
Тяжелый пандемийный год: депрессия из-за переноса Олимпиады, перелом ноги, смерти тети и дяди после коронавируса
Следующее большое испытание выпало на Ли в 2020-м. Из-за переноса Олимпиады в марте она на несколько недель впала в депрессивное состояние, которое усугублялось закрытием залов.
Но это было не самым страшным.
В июне она сломала ногу, тем же летом в течение двух недель умерли ее любимые тетя и дядя. Они заразились коронавирусом. Сначала умерла тетя. Дядя выздоровел, но через 13 дней умер от сердечного приступа из-за слабости организма после болезни. Тетя была одной из главных фанаток Ли, а дядя всегда заваривал для нее специальные травяные чаи и лечил раны.
Из-за пандемии Ли даже не могла присутствовать на их похоронах.
«Я стала гораздо крепче психологически»
Спустя год, уже в июне 2021-го, Ли отправилась на чемпионат США. И не одна – впервые вживую на турнире такого уровня присутствовал ее отец. Для этого он провел в дороге 16 часов. Результат – второе место после Байлс и золото на брусьях. Следом – квалификация в олимпийскую команду.
«Это был тяжелый год, но я очень горжусь собой, – говорила Ли. – У меня не было мотивации после карантина, появилось слишком много свободного времени, и я чувствовала, что уже недостаточно хороша. Но я стала гораздо крепче психологически, и это заметно по моим выступлениям».
Чемпионка Олимпиады-2008 Настя Люкин отмечала дух Суни: «Беспрецедентная умственная сила, которую она продемонстрировала в самый трудный период своей жизни, сделала ее такой, какая она есть».
«Я боролась с негативом и просто была сосредоточенной. Сейчас я ощущаю, что, возможно, стала жестче из-за этого. Нет, не «возможно». Точно стала жестче из-за этого».
Еще раз – о двух годах 152-сантиметровой американской девочки, которой недавно исполнилось всего 18:
- папа стал инвалидом и не может передвигаться самостоятельно.
- два близких родственника умерли за две недели.
- карантин, закрытые залы, перенесенная Олимпиада – и депрессия из-за всего этого.
- перелом ноги.
- восстановление, возвращение, нервная квалификация.
29 июля 2021 года Суни выиграла олимпийское золото в главной дисциплине спортивной гимнастики – индивидуальном многоборье.