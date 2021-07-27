Важная драма внутри победы русских гимнасток на Олимпиаде. Они дважды падали с бревна, а первой их поздравила главная соперница-американка

Этот финал получился очень неровным и сложным для всех.

У американок программа была сложнее, чем у России. Если бы они выполнили ее чисто, то точно бы победили. Об этом, например, говорит олимпийский чемпион Алексей Немов.

Но даже с двумя падениями Россия победила. Мельникова и Уразова свалились с бревна, за что судьи снизили баллы.