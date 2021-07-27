Важная драма внутри победы русских гимнасток на Олимпиаде. Они дважды падали с бревна, а первой их поздравила главная соперница-американка
Россия впервые выиграла женское командное многоборье в спортивной гимнастике на Олимпийских играх. Спустя день после победы мужской сборной.
Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше
Запоминайте имена победительниц: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.
Вот лучшие моменты в их исполнении.
И море слез с радостью сразу после финальных оценок.
Этот финал получился очень неровным и сложным для всех.
У американок программа была сложнее, чем у России. Если бы они выполнили ее чисто, то точно бы победили. Об этом, например, говорит олимпийский чемпион Алексей Немов.
Но даже с двумя падениями Россия победила. Мельникова и Уразова свалились с бревна, за что судьи снизили баллы.
Эти падения случились скоро после главной драмы соревнований, когда четырехкратная чемпионка Рио-2016 Симоне Байлс неудачно приземлилась после опорного прыжка, посовещалась с тренером и решила не продолжать. Официальная причина – «проблемы со здоровьем». Подробнее о драме Байлс можно почитать здесь.
Байлс после своего ухода осталась и поддерживала всех, даже российскую команду.
После соревнований она всех наших поздравила с победой. А своих утешала.
У России – праздник. Снова.