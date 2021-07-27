спортивная гимнастика
Симоне Байлс
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#спортивная гимнастика #Симоне Байлс

Важная драма внутри победы русских гимнасток на Олимпиаде. Они дважды падали с бревна, а первой их поздравила главная соперница-американка

4 часа назад

«Матч ТВ»

Россия впервые выиграла женское командное многоборье в спортивной гимнастике на Олимпийских играх. Спустя день после победы мужской сборной.

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Запоминайте имена победительниц: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.

Вот лучшие моменты в их исполнении.

И море слез с радостью сразу после финальных оценок.

Этот финал получился очень неровным и сложным для всех.

У американок программа была сложнее, чем у России. Если бы они выполнили ее чисто, то точно бы победили. Об этом, например, говорит олимпийский чемпион Алексей Немов.

Но даже с двумя падениями Россия победила. Мельникова и Уразова свалились с бревна, за что судьи снизили баллы. 

«Матч ТВ»

«Матч ТВ»

«Матч ТВ»

Эти падения случились скоро после главной драмы соревнований, когда четырехкратная чемпионка Рио-2016 Симоне Байлс неудачно приземлилась после опорного прыжка, посовещалась с тренером и решила не продолжать. Официальная причина – «проблемы со здоровьем». Подробнее о драме Байлс можно почитать здесь.

Байлс после своего ухода осталась и поддерживала всех, даже российскую команду. 

После соревнований она всех наших поздравила с победой. А своих утешала. 

dpa / global look press

У России – праздник. Снова.

«Матч ТВ»

«Матч ТВ»

aflo / global look press

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