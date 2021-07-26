Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше

Нагорный рассказывал, что невольно этому успеху поспособствовала пандемия: «Во всем виноват коронавирус. Находясь в длительном карантине, мне пришла в голову идея сделать такое сальто».

И добавил в интервью «Матч ТВ»: «Первый раз я его попробовал прыгнуть с батута. И вот с тех пор держал в голове мысль, что можно реализовать это на ковре на соревнованиях. История не настолько красивая, как могла бы показаться, но мечта сбылась, именной элемент. На данный момент это самая «дорогая» комбинация в мире, насколько я понимаю».

Именно Нагорный завершал программу в командном соревновании. И не рискнул выполнять этот элемент – он сложный, а программу нужно было пройти очень чисто. Оказался прав. Потому теперь – и олимпийский чемпион вместе с командой.

Есть свой элемент и у Белявского – соскок с брусьев. Но сложность в девять раз меньше – 0,1.

Еще Нагорный активно занимается бизнесом и развивает личный ютуб-канал на 300 тысяч подписчиков. Мы рассказывали об этой стороне его жизни в отдельном тексте. Кликайте по ссылке ниже.



Новый олимпийский чемпион России в гимнастике – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой

Далалоян дружит с Нагорным с детства, но на сборах никогда с ним не живет: в первый раз чуть не подрались

Они дружат с 11 лет – вместе с самого детства на сборах и соревнованиях, очень много всего связывает. Познакомились на соревнованиях «Олимпийские надежды» и после выступлений пошли есть пиццу. С тех пор так делали всегда.

Большие друзья, но вместе на сборах не живут. Это было всего один раз, но парни не продержались и суток. О чем рассказывали в программе «Вечерний Ургант»: