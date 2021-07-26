Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше
Российские гимнасты выиграли золото на Олимпиаде-2020. Вот их имена:
- Никита Нагорный.
- Артур Далалоян.
- Давид Белявский.
- Денис Аблязин.
Это первая российская золотая медаль в командном виде впервые с 1996 года. Тогда наши стали золотыми на Олимпиаде в Атланте. Белявскому тогда было четыре года, столько же исполнилось во время ОИ и Аблязину. Далалояну было всего несколько месяцев, а Нагорный еще не родился.
Это небольшой любопытный факт о наших чемпионах. Есть и еще несколько, чтобы узнать их получше:
В честь Нагорного назван элемент, который он сам придумал на карантине
В апреле 2021-го Нагорный успешно провел чемпионат Европы, а в квалификационном выступлении показал элемент ультра-си – тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет Европейского гимнастического союза присвоил элементу группу сложности I (0,9). Так и назвал его The Nagornyy.
Нагорный гордился: «Вот и свершилось, теперь у меня есть свой именной элемент «тройное сальто назад согнувшись»! Это была моя мечта, одна из немногих в спорте».
Нагорный рассказывал, что невольно этому успеху поспособствовала пандемия: «Во всем виноват коронавирус. Находясь в длительном карантине, мне пришла в голову идея сделать такое сальто».
И добавил в интервью «Матч ТВ»: «Первый раз я его попробовал прыгнуть с батута. И вот с тех пор держал в голове мысль, что можно реализовать это на ковре на соревнованиях. История не настолько красивая, как могла бы показаться, но мечта сбылась, именной элемент. На данный момент это самая «дорогая» комбинация в мире, насколько я понимаю».
Именно Нагорный завершал программу в командном соревновании. И не рискнул выполнять этот элемент – он сложный, а программу нужно было пройти очень чисто. Оказался прав. Потому теперь – и олимпийский чемпион вместе с командой.
Есть свой элемент и у Белявского – соскок с брусьев. Но сложность в девять раз меньше – 0,1.
Еще Нагорный активно занимается бизнесом и развивает личный ютуб-канал на 300 тысяч подписчиков. Мы рассказывали об этой стороне его жизни в отдельном тексте. Кликайте по ссылке ниже.
Новый олимпийский чемпион России в гимнастике – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой
Далалоян дружит с Нагорным с детства, но на сборах никогда с ним не живет: в первый раз чуть не подрались
Они дружат с 11 лет – вместе с самого детства на сборах и соревнованиях, очень много всего связывает. Познакомились на соревнованиях «Олимпийские надежды» и после выступлений пошли есть пиццу. С тех пор так делали всегда.
Большие друзья, но вместе на сборах не живут. Это было всего один раз, но парни не продержались и суток. О чем рассказывали в программе «Вечерний Ургант»:
«Лидеры вместе не могут жить», – объяснил Нагорный. Версия Далалояна – чуть подробнее: «Не то что бы подрались… Так получилось, что мы никогда до того раза не жили вместе. И с тех пор – тоже. В тот раз мы впервые попробовали, потому что «ой, брат-брат», всегда считали себя лучшими друзьями. Это было лет в 14 или в 15. Парень, который всегда раньше жил с Нагорным, не приехал. А меня постоянно селили то с одним, то с другим.
Ну и решили – а давай, почему нет. Заселили нас, и в тот же вечер разъехались по разным номерам. Первое, на чем мы не сошлись, – я всегда сплю у окна, а он заехал чуть раньше меня и занял ту кровать. Я просил его уступить, а он же тоже такой упертый. «Какая разница, ложись там!» – говорит. Или вот мне, например, нравится умывальник, который у двери, а он уже возле него вещи свои расставил».
С тех пор парни друг с другом ни разу не поругались. По словам Далалояна, у них братская связь. И хотя постоянно соперничали – на отношениях это не отразилось: «Никуда наша дружба, уважение и взаимопонимание не денутся».
Но Далалоян четко разграничивает спорт и отношения. «Олимпийские медали или дружба с Никитой? Однозначно медали, спорт – это же не только развлечение. Я с гимнастикой познакомился раньше, чем с Никитой Нагорным, гимнастика мне в жизни дала больше, чем Никита Нагорный. Гимнастика – это тот момент, благодаря которому я имею семью, кормлю семью, благодаря чему я живу в принципе».
Белявский разработал форму для сборной на Олимпиаде. Он женат на девушке, которая была его фанаткой
Нагорный и Далалоян больше на слуху, но Белявский куда более опытен – ездил еще на Олимпиаду-2012, а со следующей привез две медали. У него уже есть личный бренд, связанный с одеждой – спортивными костюмами, купальниками, футболками.
Также он занялся разработкой формы для сборной – мысль такая была еще пару лет назад. «Были сложности с дизайном из-за того, спортсменам нельзя использовать наш национальный флаг и герб, так бы мы, может, что-то поинтересней придумали! А в целом всем нравится, что у нас получилось», – рассказывал Белявский.
Также Белявский под своим брендом разрабатывал другие интересные вещи. Например, гимнастический дневник: «Наша уникальная разработка, таких еще ни у кого нет. На двух языках русском и английском».
Белявский женат на девушке Марии, которая была его поклонницей: «Он мне, как подарок на Новый год свалился! Правда, нашла я его сама. Переключала каналы по телевизору, наткнулась на выступления гимнастов. И обратила внимание на взгляд Давида. Он был такой сосредоточенный и пронзительный. Да и сам Давид – очень симпатичный. У меня с первой секунды как будто что-то щелкнуло. Тут же нашла его в социальных сетях и написала».
Произошло это еще в 2012 году, с тех пор они вместе, уже почти пять лет прошло с момента их свадьбы. Мария старшего его на четыре года. Но выступления мужа не смотрит: «От волнения соревнования не могу смотреть, слушаю обычно. Дыхание замирает, сердце бешено стучит, выдыхаю только, когда спрыгивает со снаряда».
Аблязин – один из авторов вирусного фото с Гамовой, он ниже ее на 41 см
Из всей чемпионской компании Аблязин – самый титулованный по медалям с Олимпиад. Две взял в Лондоне, три – в Рио, теперь добавил одну в Токио – золота у него еще не было. Гимнаст, хотя чем только ни занимался раньше – футболом, хоккеем, даже мотокроссом.
Отдельным пунктом – первый российский гимнаст, который завоевал медаль Олимпиады за упражнение на кольцах. Это была бронза в Рио.
Рост Аблязина – 161 см. В 2016-м почти через полгода после Олимпиады в Рио он сфотографировался с известной волейболисткой Екатериной Гамовой, чей рост – 202 см.
Реакция на заднем плане – отдельный топ.
А так он относится к боли: «Однажды я сломал себе руку, когда работал на перекладине. Но тогда я был еще маленьким, на «Озеро Круглое» приехал только второй раз. Больше ничего такого серьезного, слава богу, не было. Хотя на тренировках, конечно, мы часто падаем, никто от этого не застрахован. Иногда что-то получается, иногда – совсем ничего. Но этим и отличается профессионал: вчера у него могло получиться, сегодня – нет, а завтра он все равно должен выйти на старт и все сделать.
Не стоит бояться неудач и точно не надо трястись перед каждым подходом. Тогда вероятность получить травму, наоборот, возрастает».