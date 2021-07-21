Один из важных русских спортсменов этой Олимпиады – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой
Что вы знаете о гимнасте Никите Нагорном? Он многократный чемпион мира и Европы. Он участник России на Олимпиаде. И он всесторонне развивается вне спортивной карьеры.
Нагорный инвестирует и осваивает бизнес. Прогорел на 1,5 млн с барбершопом и развивает академию
Никите Нагорному 24 года. Но он активно изучает бизнес и заранее готовится к завершению карьеры в профспорте.. Нагорный читает разные лекции и книги для предпринимателей:
«Мое сознание поменяла книга Брайана Трейси «Нет оправданий!», я начал по-другому мыслить. До этого был активным разгильдяем, который занимался всякой ерундой, а за год до Олимпиады прочитал – и все поменялось. Стал более серьезно относиться к жизни, откинул в сторону похождения, ночные гулянки, больше вкладывался в спорт. Благодаря этому попал на Олимпиаду, еще много хорошего случилось после. Я перестал распыляться.
Почему мне подошла бизнес-психология: вместо слова «бизнес» ставишь «спорт» – и все совпадает. Сейчас общаюсь с топовыми предпринимателями, которые зарабатывают миллиарды, рассказываю им о спорте, и они подтверждают: в бизнесе работают те же принципы. Эти же бизнес-книги сподвигли меня рискнуть и начать свое дело – открыть Академию спортивной гимнастики».
Что известно о бизнес-делах Нагорного:
1. Вложил полтора миллиона в барбершоп. Говорит, что партнер кинул его.
2. Дал взаймы 800 тысяч рублей знакомому – тот не вернул.
3. Сейчас развивает академию. Во время локаута говорил:
«Сложно самому поддерживать форму, пытаемся сделать какую-то онлайн-систему, чтобы дети могли заниматься. В текущих условиях есть возможность самому заниматься рядом операционных вещей, для которых раньше требовались сотрудники.
Неизвестно, как будут обстоять дела с арендой в нашей школе. У нас в стране не вводят режим ЧС, просто дают людям выходные. Сейчас у многих арендаторов проблемы, со многим нужно разбираться, многое нужно решать. Кризис у всех, все страдают и находятся в одинаковых условиях. Вопрос в том, кто выживет, а кто нет».
Главное хобби Нагорного – канал на ютубе и инстаграм. Видео далеко не только про гимнастику
У Нагорного есть собственный ютуб-канал «Никита Нагорный». Сейчас там 303 тысячи подписчиков и 147 роликов. Там есть все.
Спорт.
Важные моменты из жизни.
Лайфхаки.
Путешествия и просто влоги про жизнь.
«В первых выпусках на ютубе я рассказывал про чемпионат Европы, про подготовку к Олимпиаде, третий ролик набрал 10 тысяч просмотров – и я понял, что людям интересно. До этого думал, что люди не смотрят гимнастику, потому что она не интересна. Но оказалось, проблема в другом: гимнастику сложно понимать».
Нагорный общается с другими блогерами и даже получал поддержку от Амирана из «Дневника хача». Главная особенность канала Нагорного – при сотнях тысяч аудитории у него почти нет рекламы. Он ставил ее лишь пару раз, потому что не воспринимает канал как способ заработка.
Продолжением ютуб-канала стал инстаграм. Там Нагорный часто снимается с женой – серебряной призеркой Олимпиады в Рио Дарьей Спиридоновой. Вот как он делал ей предложение:
«Никита – романтик, так что было очень интересно. Просыпаемся с утра, Никита говорит: «У меня для тебя сюрприз. Поедем на дачу к другу, будем кататься на лошадях, жарить шашлыки». Ну супер, поехали. Я оделась как на дачу, едем часа два через какие-то деревни. Потом подъезжаем, а там парашюты летают! И я вспоминаю, что давно ему говорила, что мечтаю спрыгнуть. Я очень обрадовалась, мы прошли инструктаж и пошли прыгать. Никита прыгал первым, я за ним. Смотрю, он приземлился и куда-то убежал. Зову его с воздуха, бесполезно. Ну, а когда я тоже приземлилась, он подошел, сел на одно колено и сделал предложение».
В совместных видео вместо романтики домашние приколы:
Или так:
Нагорный сам объясняет:
«В серьезных случаях нужно говорить, что собираюсь пранковать. Например, с пылесосом. Иногда мы предупреждаем друг друга о том, что сейчас начнем пранковать. Ты ожидаешь какое-то действие, но не знаешь, что именно произойдет. Совсем неожиданно такие видео снимать нельзя. Мы не можем так относиться друг к другу. Просто делаем это в шутку, чтобы народ посмеялся. Сейчас такое время, что многие в депрессии, разругались между собой. А мы веселим людей».