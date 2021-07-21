Один из важных русских спортсменов этой Олимпиады – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой

Нагорный инвестирует и осваивает бизнес. Прогорел на 1,5 млн с барбершопом и развивает академию

Никите Нагорному 24 года. Но он активно изучает бизнес и заранее готовится к завершению карьеры в профспорте.. Нагорный читает разные лекции и книги для предпринимателей:

«Мое сознание поменяла книга Брайана Трейси «Нет оправданий!», я начал по-другому мыслить. До этого был активным разгильдяем, который занимался всякой ерундой, а за год до Олимпиады прочитал – и все поменялось. Стал более серьезно относиться к жизни, откинул в сторону похождения, ночные гулянки, больше вкладывался в спорт. Благодаря этому попал на Олимпиаду, еще много хорошего случилось после. Я перестал распыляться.

Почему мне подошла бизнес-психология: вместо слова «бизнес» ставишь «спорт» – и все совпадает. Сейчас общаюсь с топовыми предпринимателями, которые зарабатывают миллиарды, рассказываю им о спорте, и они подтверждают: в бизнесе работают те же принципы. Эти же бизнес-книги сподвигли меня рискнуть и начать свое дело – открыть Академию спортивной гимнастики».

Что известно о бизнес-делах Нагорного:

1. Вложил полтора миллиона в барбершоп. Говорит, что партнер кинул его.

2. Дал взаймы 800 тысяч рублей знакомому – тот не вернул.

3. Сейчас развивает академию. Во время локаута говорил:

«Сложно самому поддерживать форму, пытаемся сделать какую-то онлайн-систему, чтобы дети могли заниматься. В текущих условиях есть возможность самому заниматься рядом операционных вещей, для которых раньше требовались сотрудники.

Неизвестно, как будут обстоять дела с арендой в нашей школе. У нас в стране не вводят режим ЧС, просто дают людям выходные. Сейчас у многих арендаторов проблемы, со многим нужно разбираться, многое нужно решать. Кризис у всех, все страдают и находятся в одинаковых условиях. Вопрос в том, кто выживет, а кто нет».