Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Спортивная гимнастика
Спортсмен
Никита Нагорный
Поделиться:
Никита Нагорный
Родился 12 февраля 1997 г.
Олимпийский чемпион (2020), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный чемпион Европы.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Спортивная гимнастика
«Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен». Гимнаст Нагорный отказался от предложения стать депутатом
#Никита Нагорный
13 октября 2021, 17:56
Спортивная гимнастика
Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного. Ему присвоили высшую оценку сложности
#Никита Нагорный
17 сентября 2021, 17:44
Спортивная гимнастика
Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020
#спортивная гимнастика
07 сентября 2021, 18:30
Олимпиада 2020
Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной
#Олимпиада-2020
08 августа 2021, 12:48
Олимпиада 2020
Нагорный выступал на Олимпиаде с температурой и камнями в почках. Он взял три медали
#Никита Нагорный
03 августа 2021, 15:17
Легкая атлетика
🥉🇷🇺 Нагорный взял бронзу в спортивной гимнастике. Это его третья медаль на Олимпиаде в Токио
#Никита Нагорный
03 августа 2021, 13:44
Все новости
Материалы
Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
09 августа 2021, 11:40
«Чувствовал злость на себя. Понял, что шанс смыл в унитаз». Самый откровенный спортсмен России на этой Олимпиаде – гимнаст Нагорный
#Никита Нагорный
28 июля 2021, 20:01
Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше
#Олимпиада-2020
26 июля 2021, 18:40
Новый олимпийский чемпион России в гимнастике – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой
#Никита Нагорный
26 июля 2021, 17:00
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
19 июля 2021, 23:43
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
1
#Олимпиада-2020
19 июля 2021, 20:40
1
Все материалы