Никита Нагорный
спортивная гимнастика
Нагорный выступал на Олимпиаде с температурой и камнями в почках. Он взял три медали
7 часов назад
Гимнаст Никита Нагорный рассказал в интервью «Р-Спорту»: «Были проблемы со здоровьем после многоборья. Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда».
Еще он пояснил, что испытывал колики в животе, ломку тела и головокружение. Все это происходило уже во время выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.
Там Никита Нагорный взял золото в командном многоборье. Потом к этому добавились две бронзы – в личном многоборье и на перекладине.
Никите Нагорному 24 года. Во время Олимпиады он появлялся в инстаграме «Ростова», где желал команде удачи в игре с «Зенитом». «Ростов» проиграл тот матч со счетом 2:4.
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