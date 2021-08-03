Нагорный выступал на Олимпиаде с температурой и камнями в почках. Он взял три медали

Гимнаст Никита Нагорный рассказал в интервью «Р-Спорту»: «Были проблемы со здоровьем после многоборья. Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Температура скакала туда-сюда».

Еще он пояснил, что испытывал колики в животе, ломку тела и головокружение. Все это происходило уже во время выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.

Там Никита Нагорный взял золото в командном многоборье. Потом к этому добавились две бронзы – в личном многоборье и на перекладине.

Никите Нагорному 24 года. Во время Олимпиады он появлялся в инстаграме «Ростова», где желал команде удачи в игре с «Зенитом». «Ростов» проиграл тот матч со счетом 2:4.