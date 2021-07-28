Никита Нагорный
спортивная гимнастика
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#Никита Нагорный #спортивная гимнастика

«Чувствовал злость на себя. Понял, что шанс смысл в унитаз». Самый откровенный спортсмен России на этой Олимпиаде – гимнаст Нагорный

час назад

XinHua / Global Look Press

Никита Нагорный выиграл бронзовую медаль по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. 

За пару дней до этого он стал олимпийским чемпионом в командном многоборье, но в личном ошибки на вольных упражнениях и коне не позволили повторить успех.

«Хотелось просто бороться за другую медаль. И проиграл, в первую очередь, самому себе»
Никита Нагорный

Японец Даики Хашимото выиграл соревнования, вторым стал китайский гимнаст Сяо Жотэн.

Нагорный отреагировал искренне: «Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше – больше». А позже добавил:

«Чувствовал злость на самого себя после перекладины. Уже тогда понял, что шанс свой смыл в унитаз»
Никита Нагорный

Откровения Нагорного за несколько дней Олимпиады-2020 уже не раз цитировались. Там – о разговорах с собой, шутках и разных историях.

Например, как он попал в аварию на Бали, когда с женой катался на байках. Рассказывал Василию Конову раньше, но интервью появилось во время Олимпиады:

«Понимаю, что я-то не могу на ногу наступить. А у меня олимпийский год! И я начинаю себя так винить, у меня столько мыслей в голове… Смотрю, у меня на ноге шишка и царапина, я не могу наступить, и все, у меня такие же ужасные мысли пробегают – что с ногой, не дай бог… 

На третий или четвертый день нога у меня прошла, я видео даже выложил, где какие-то сальто на песке делал».

Перед Олимпиадой уже был почти порядок:

(показывая на ногу) «Вот эта штука болит, но ничего страшного»
Никита Нагорный

Как себя настраивать? С годами понял:

«Не надо гнаться куда-то, за кем-то, доказывать кому-то. Ты всю свою жизнь тренируешься – доказывай сам себе, что ты не зря тренируешься. Доказывай своей семье, своим близким, родным людям, тренеру своему, что он не зря в тебя вложил. Такие моменты, конечно, ставят на место, так скажем. И когда ты в будущем приходишь на соревнования, ты не смотришь ни на кого, ты не отдаешь силы, не распыляешься.

В моменте, когда мы проходим подростковый период, когда начинается юношеский максимализм, когда ты хочешь доказать кому-то, а не себе, когда тебе просто нужно постоянно самовыражаться. И у взрослого человека есть это качество, но тогда его чересчур много было, и я пытался найти мотивацию в других гимнастах – в японцах, в китайцах».

Подтянул психологию, все заработало во время командных выступлений.

«Теперь весь мир знает, где на нашей планете самая сильная спортивная гимнастика»
Никита Нагорный

И оценил, как это сделала сборная России:

«Сегодня с утра тайфун прогнозировали. Он прошел, забрал свое. Теперь можете не переживать – тайфуна не будет»
Никита Нагорный

Но – разговоры с собой. О них Нагорный тоже откровенничал.

«Вышел на прыжок, допустил ошибку, мне поставили 14,8, я начинаю опять копаться. Потом думал: хватит, пройди уже нормально, как ты можешь»

«Борьба с собой во время выступлений: «Такой диалог: «Давай, у тебя шанс есть» – «Заткнись, делаем свою работу» – «А у кого какие оценки?» – «Не смотри!». Приключения, война внутри. Это суперинтересно – советую всем. Только сильно не заигрывайтесь».

«Денис Аблязин – у него две титановые пластины в ногах. Он как Конор, только сильнее в два раза»
Никита Нагорный

Нагорный хотел золото в индивидуальном многоборье, но добрался только до бронзы. Активно обсуждается, что японцы получили завышенные оценки. 

Наш гимнаст не обращает внимания:

«Нормальное было судейство. Легче всего скинуть на кого-то вину, когда сам ошибся»
Никита Нагорный

И что важно – поддержал Симону Байлс, которая снялась с соревнования из-за психологических проблем:

«Расстроился, что так получилось. Я ей сочувствую и желаю поскорей разобраться со своими проблемами. Надеюсь, мы еще увидим ее на арене, на Олимпийских играх».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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