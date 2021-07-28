«Чувствовал злость на себя. Понял, что шанс смысл в унитаз». Самый откровенный спортсмен России на этой Олимпиаде – гимнаст Нагорный

Откровения Нагорного за несколько дней Олимпиады-2020 уже не раз цитировались. Там – о разговорах с собой, шутках и разных историях.

Например, как он попал в аварию на Бали, когда с женой катался на байках. Рассказывал Василию Конову раньше, но интервью появилось во время Олимпиады:

«Понимаю, что я-то не могу на ногу наступить. А у меня олимпийский год! И я начинаю себя так винить, у меня столько мыслей в голове… Смотрю, у меня на ноге шишка и царапина, я не могу наступить, и все, у меня такие же ужасные мысли пробегают – что с ногой, не дай бог…

На третий или четвертый день нога у меня прошла, я видео даже выложил, где какие-то сальто на песке делал».

Перед Олимпиадой уже был почти порядок: