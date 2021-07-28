«Чувствовал злость на себя. Понял, что шанс смысл в унитаз». Самый откровенный спортсмен России на этой Олимпиаде – гимнаст Нагорный
Никита Нагорный выиграл бронзовую медаль по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье.
За пару дней до этого он стал олимпийским чемпионом в командном многоборье, но в личном ошибки на вольных упражнениях и коне не позволили повторить успех.
Японец Даики Хашимото выиграл соревнования, вторым стал китайский гимнаст Сяо Жотэн.
Нагорный отреагировал искренне: «Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше – больше». А позже добавил:
Откровения Нагорного за несколько дней Олимпиады-2020 уже не раз цитировались. Там – о разговорах с собой, шутках и разных историях.
Например, как он попал в аварию на Бали, когда с женой катался на байках. Рассказывал Василию Конову раньше, но интервью появилось во время Олимпиады:
«Понимаю, что я-то не могу на ногу наступить. А у меня олимпийский год! И я начинаю себя так винить, у меня столько мыслей в голове… Смотрю, у меня на ноге шишка и царапина, я не могу наступить, и все, у меня такие же ужасные мысли пробегают – что с ногой, не дай бог…
На третий или четвертый день нога у меня прошла, я видео даже выложил, где какие-то сальто на песке делал».
Перед Олимпиадой уже был почти порядок:
Как себя настраивать? С годами понял:
«Не надо гнаться куда-то, за кем-то, доказывать кому-то. Ты всю свою жизнь тренируешься – доказывай сам себе, что ты не зря тренируешься. Доказывай своей семье, своим близким, родным людям, тренеру своему, что он не зря в тебя вложил. Такие моменты, конечно, ставят на место, так скажем. И когда ты в будущем приходишь на соревнования, ты не смотришь ни на кого, ты не отдаешь силы, не распыляешься.
В моменте, когда мы проходим подростковый период, когда начинается юношеский максимализм, когда ты хочешь доказать кому-то, а не себе, когда тебе просто нужно постоянно самовыражаться. И у взрослого человека есть это качество, но тогда его чересчур много было, и я пытался найти мотивацию в других гимнастах – в японцах, в китайцах».
Подтянул психологию, все заработало во время командных выступлений.
И оценил, как это сделала сборная России:
Но – разговоры с собой. О них Нагорный тоже откровенничал.
«Вышел на прыжок, допустил ошибку, мне поставили 14,8, я начинаю опять копаться. Потом думал: хватит, пройди уже нормально, как ты можешь»
«Борьба с собой во время выступлений: «Такой диалог: «Давай, у тебя шанс есть» – «Заткнись, делаем свою работу» – «А у кого какие оценки?» – «Не смотри!». Приключения, война внутри. Это суперинтересно – советую всем. Только сильно не заигрывайтесь».
Нагорный хотел золото в индивидуальном многоборье, но добрался только до бронзы. Активно обсуждается, что японцы получили завышенные оценки.
Наш гимнаст не обращает внимания:
И что важно – поддержал Симону Байлс, которая снялась с соревнования из-за психологических проблем:
«Расстроился, что так получилось. Я ей сочувствую и желаю поскорей разобраться со своими проблемами. Надеюсь, мы еще увидим ее на арене, на Олимпийских играх».