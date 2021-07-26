Олимпиада-2020
спортивная гимнастика
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#Олимпиада-2020 #спортивная гимнастика

Посмотрите на эти эмоции: русские гимнасты только что выиграли золото − и плачут, обнимаются, кричат 😍

18 минут назад

Российские гимнасты выиграли медаль на Олимпиаде-2020. На 26 июля были назначены командные соревнования.

  • За Россию выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
  • На каждом из снарядов от сборной выступают по три гимнаста. Всего снарядов – шесть.
  • Судьи выставляют оценки, которые идут в командный зачет. По итогам всех соревнований оценки суммируются – определяется победитель.

AFLO / Global Look Press

Что было на соревнованиях:

  • После первого этапа лидировали японцы.
  • Россия опередила на 0,5 балла Японию по итогам второго.
  • Наши остались лидерами после третьего этапа, а Японию и Китай разделило всего 0,002 балла.
  • Четвертый этап – лидирует Россия, Китай обошел Японию.
  • Пятый этап – 0,64 балла между Россией и Китаем. Всего 0,64!

А на шестом этапе решающим было выступление Нагорного, которое завершилось триумфально. Ждать оценок было сложно, такие нервы.

Первые! Россия взяла 262,5 общих балла, опередив Японию на 0,103!

Скрин с трансляции «России 1»

Уф, эмоции олимпийских чемпионов. Накаченные парни рыдают как дети – как тяжело далась эта победа.

Пять лет назад в Рио команда с Нагорным, Белявским, Аблязиным, Куксенковым и Стретовичем завоевала серебро, уступив Японии. Китай стал третьим.

Теперь на пьедестале те же сборные, но первые наши, а Япония – вторая. Китайцы стали третьими. А Россия выиграла олимпийское золото впервые с 1996 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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