Посмотрите на эти эмоции: русские гимнасты только что выиграли золото − и плачут, обнимаются, кричат 😍

Пять лет назад в Рио команда с Нагорным, Белявским, Аблязиным, Куксенковым и Стретовичем завоевала серебро, уступив Японии. Китай стал третьим.

Теперь на пьедестале те же сборные, но первые наши, а Япония – вторая. Китайцы стали третьими. А Россия выиграла олимпийское золото впервые с 1996 года.