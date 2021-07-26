Олимпиада-2020
спортивная гимнастика
Посмотрите на эти эмоции: русские гимнасты только что выиграли золото − и плачут, обнимаются, кричат 😍
18 минут назад
Российские гимнасты выиграли медаль на Олимпиаде-2020. На 26 июля были назначены командные соревнования.
- За Россию выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
- На каждом из снарядов от сборной выступают по три гимнаста. Всего снарядов – шесть.
- Судьи выставляют оценки, которые идут в командный зачет. По итогам всех соревнований оценки суммируются – определяется победитель.
Что было на соревнованиях:
- После первого этапа лидировали японцы.
- Россия опередила на 0,5 балла Японию по итогам второго.
- Наши остались лидерами после третьего этапа, а Японию и Китай разделило всего 0,002 балла.
- Четвертый этап – лидирует Россия, Китай обошел Японию.
- Пятый этап – 0,64 балла между Россией и Китаем. Всего 0,64!
А на шестом этапе решающим было выступление Нагорного, которое завершилось триумфально. Ждать оценок было сложно, такие нервы.
Первые! Россия взяла 262,5 общих балла, опередив Японию на 0,103!
Уф, эмоции олимпийских чемпионов. Накаченные парни рыдают как дети – как тяжело далась эта победа.
Пять лет назад в Рио команда с Нагорным, Белявским, Аблязиным, Куксенковым и Стретовичем завоевала серебро, уступив Японии. Китай стал третьим.
Теперь на пьедестале те же сборные, но первые наши, а Япония – вторая. Китайцы стали третьими. А Россия выиграла олимпийское золото впервые с 1996 года.
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