Изматывающий триатлон на Олимпиаде: катер чуть не сбил участников, победителя стошнило на финише

За фальстарт никто наказан не был, но остается загадкой, как так вышло, что часть спортсменов нырнула, тогда как другая часть была заблокирована катером. Причем те спортсмены, которые вынуждены были возвращаться, уже к этому времени проплыли некоторую дистанцию.

Гонка была остановлена через 13 секунд после старта.