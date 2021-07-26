Изматывающий триатлон на Олимпиаде: катер чуть не сбил участников, победителя стошнило на финише
Триатлон – особенный вид программы, включающий сразу несколько видов спорта:
- Участники плывут полтора километра.
- Затем едут на велосипедах 40 км.
- И потом бегут 10 км.
По московскому времени соревнования у мужчин начались еще ночью – в 0:30. Мужской триатлон стартовал с неприятного инцидента:
- Часть участников (примерно треть из 56) прыгнула в воду, а другая часть осталась на месте, поскольку им мешал плывший неподалеку катер.
- Катер еще должен был разворачиваться: повезло, что он никак не задел уже плывших спортсменов.
- Никто не пострадал, старт в итоге был дан заново. Но выглядело все тревожно.
За фальстарт никто наказан не был, но остается загадкой, как так вышло, что часть спортсменов нырнула, тогда как другая часть была заблокирована катером. Причем те спортсмены, которые вынуждены были возвращаться, уже к этому времени проплыли некоторую дистанцию.
Гонка была остановлена через 13 секунд после старта.
В гонке участвовали два россиянина – братья Дмитрий и Игорь Полянские. Они не были в числе претендентов на медали. Дмитрий Полянский пришел к финишу 32-м, Игорь – 43-м.
Выиграл Кристиан Блюмменфельт – это первая медаль Норвегии на Олимпиаде-2020 и сразу золотая. Финиш получился драматичным: британец Алекс Йи был самым быстрым бегуном и на третьем круге вырвался примерно на 40 секунд вперед, но на последнем круге мощный рывок совершил именно Блюмменфельт.
После пересечения финишной ленты Блюмменфельт рухнул на землю, затем его стошнило.
Финишировавшие вслед за ним Йи и новозеландец Хайден Уайлд сначала поздравили друг друга с медалями, а затем Уайлд подошел к победителю и вместе с сотрудником поднял его, чтобы усадить в кресло.
Жара в 27 градусов победителя не смутила. Даже наоборот: «Наша команда – лучшая по подготовке к жаре, так что мы даже разочаровались – было не так жарко, как мы думали». Так сказал спортсмен, который родился в Бергене, где, по его словам, две три года – дождливо, ветрено и всего десять градусов.
«Я много лет думал об этой гонке. Много лет назад был здесь в отпуске и подумал про себя: «Вот твоя цель – выиграть здесь олимпийское золото в 2020 году». Получилось красиво.