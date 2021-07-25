Самый трогательный момент дня – 46-летняя (!) гимнастка: слезы и аплодисменты от соперников. На первую Олимпиаду она ездила, когда сборной ее страны даже не существовало
Оксана Чусовитина – гимнастка из Узбекистана. Она участвовала на восьми Олимпиадах, а список ее достижения такой:
• Одно золото Олимпиады – в Барселоне-1992.
• Одно серебро ОИ – Пекин-2008.
• Впервые она участвовала на Олимпийских играх в 1992 году. Тогда ездила в составе Объединенной команды, куда вошли бывшие республики СССР.
• Две победы, четыре бронзы и три серебра на чемпионатах мира.
• Три серебра и золото на чемпионатах Европы (когда выступала за Германию).
• На Азиатских играх дважды побеждала, четырежды становилось второй и дважды – третьей.
В июне ей исполнилось 46 лет. Эти Олимпийские игры в Токио стали для нее последними – Чусовитина участвовала в квалификации, но не прошла дальше в опорном прыжке. После неудачи Чусовитини сказала: «Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать».
Чусовитина плакала после последнего выступления в карьере:
Коллеги аплодировали ей и подбадривали:
Еще эмоции Чусовитиной:
Еще Чусовитина сказала:
«Что я буду делать? Во-первых, женой поработаю немножко, сыном займусь, он у меня поступил в университет. Во-вторых, я в родном Ташкенте открываю свой клуб и буду привлекать молодежь к занятиям спортом.
Там будет не только спортивная гимнастика, я просто хочу как можно больше детей и молодежи привлечь к спорту. Планы грандиозные, нужно все успеть, ведь в гимнастике задержалась, теперь времени мало остается, надо наверстывать», – сказала Чусовитина.
«Я не хочу работать тренером, это адский труд. Я столько лет была в спорте и знаю, что такое быть тренером, поэтому не хочу. Я хочу быть счастливым человеком».