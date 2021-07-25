Самый трогательный момент дня – 46-летняя (!) гимнастка: слезы и аплодисменты от соперников. На первую Олимпиаду она ездила, когда сборной ее страны даже не существовало

Оксана Чусовитина – гимнастка из Узбекистана. Она участвовала на восьми Олимпиадах, а список ее достижения такой:

• Одно золото Олимпиады – в Барселоне-1992.

• Одно серебро ОИ – Пекин-2008.

• Впервые она участвовала на Олимпийских играх в 1992 году. Тогда ездила в составе Объединенной команды, куда вошли бывшие республики СССР.

• Две победы, четыре бронзы и три серебра на чемпионатах мира.

• Три серебра и золото на чемпионатах Европы (когда выступала за Германию).

• На Азиатских играх дважды побеждала, четырежды становилось второй и дважды – третьей.

В июне ей исполнилось 46 лет. Эти Олимпийские игры в Токио стали для нее последними – Чусовитина участвовала в квалификации, но не прошла дальше в опорном прыжке. После неудачи Чусовитини сказала: «Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать».

Чусовитина плакала после последнего выступления в карьере: