Оксана Чусовитина
Олимпиада-2020
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#Оксана Чусовитина #Олимпиада-2020

Самый трогательный момент дня – 46-летняя (!) гимнастка: слезы и аплодисменты от соперников. На первую Олимпиаду она ездила, когда сборной ее страны даже не существовало

2 часа назад
Автор:
Илья Егоров

Оксана Чусовитина – гимнастка из Узбекистана. Она участвовала на восьми Олимпиадах, а список ее достижения такой:

• Одно золото Олимпиады – в Барселоне-1992.

• Одно серебро ОИ – Пекин-2008.

• Впервые она участвовала на Олимпийских играх в 1992 году. Тогда ездила в составе Объединенной команды, куда вошли бывшие республики СССР.

• Две победы, четыре бронзы и три серебра на чемпионатах мира.

• Три серебра и золото на чемпионатах Европы (когда выступала за Германию).

• На Азиатских играх дважды побеждала, четырежды становилось второй и дважды – третьей.

В июне ей исполнилось 46 лет. Эти Олимпийские игры в Токио стали для нее последними – Чусовитина участвовала в квалификации, но не прошла дальше в опорном прыжке. После неудачи Чусовитини сказала: «Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать».

Чусовитина плакала после последнего выступления в карьере:

XinHua/Global Look Press

Коллеги аплодировали ей и подбадривали:

www.imago-images.de/Global Look Press

Еще эмоции Чусовитиной:

XinHua/Global Look Press

Еще Чусовитина сказала:

«Что я буду делать? Во-первых, женой поработаю немножко, сыном займусь, он у меня поступил в университет. Во-вторых, я в родном Ташкенте открываю свой клуб и буду привлекать молодежь к занятиям спортом.

Там будет не только спортивная гимнастика, я просто хочу как можно больше детей и молодежи привлечь к спорту. Планы грандиозные, нужно все успеть, ведь в гимнастике задержалась, теперь времени мало остается, надо наверстывать», – сказала Чусовитина. 

«Я не хочу работать тренером, это адский труд. Я столько лет была в спорте и знаю, что такое быть тренером, поэтому не хочу. Я хочу быть счастливым человеком».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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