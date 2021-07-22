Лучшие гимнастки мира – русские сестры-близнецы. Не смотрят выступления друг друга и из-за особой связи просыпаются одновременно даже в разных странах
Дина и Арина Аверины – главные фаворитки в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. У Дины Авериной шансы на золото выше, Арина – номер два, а все остальные сильно дальше.
- Они близнецы. Дина родилась на несколько минут раньше. Через пять дней после закрытия Олимпиады им исполнится по 23 года.
- Родной город – Заволжье из Нижегородской области. Там проживают 38 тысяч человек. Сестры часто ездят туда на встречи с фанатами.
- Есть старшая сестра Полина, которая и привела их на занятия. Она не стала спортсменкой, но осталась в индустрии как тренер.
Проблемы в начале карьеры: низкий рост и замкнутость
В 13 лет они стали заниматься с известным тренером Верой Шаталиной (воспитавшей Алину Кабаеву) и столкнулись с проблемой небольшого роста (всего 138 см), что на фоне более высоких конкуренток в художественной гимнастике смотрелось бы как недостаток.
Шаталина по совету Ирины Винер-Усмановой водила девочек по врачам. Один из них посоветовал снизить нагрузку вдвое. Первое время не действовало ни это, ни специальная диета, но потом сестры выросли до 161 см.
Еще они поначалу были замкнутыми. Шаталина вспоминала: «У нас есть очень хороший психолог в команде, Евгения Кузьминова, которая мне как-то сказала: «Вера, если ты их не научишь говорить, у вас не будет хороших результатов». Чтобы раскрепостить Авериных, Шаталина много с ними разговаривала и обсуждала любые темы.
Дрались в детстве, но сейчас не могут друг без друга
«В детстве ругались постоянно! Из-за всего! Я первая взяла расческу, Ариша вторая. Тут же скандал. Спорили даже о том, кто будет нести ключи, сумку. Ужас! Дрались? И это бывало» – рассказывала Дина Аверина.
«А сейчас это в голове не укладывается – ну как можно поссориться из-за ключей», – слова Арины. Переезд от родителей сильно сгладил отношения: «Осознали, что сейчас друг у друга есть только мы».
С тех пор они всегда вместе. Когда раздельно – то постоянно общаются и переписываются: «Естественно, после спорта у каждой из нас будет своя жизнь. Но мы все равно будет видеться. Каждый день или каждый вечер. Ну или хотя бы созваниваться...»
Связь близнецов: одни и те же болезни и одинаковый сон даже в разных странах
Цитата Дины: «Первый раз мы это почувствовали, когда были маленькие. Вот, у Ариши, например, заболела правая нога – буквально через день и у меня тоже, хотя я ничего такого не делала. Сначала нам не верили: «Как так у вас может болеть одна и та же нога…» Да, и так же болеем — сначала я, потом Ариша или наоборот».
Или еще такие слова: «Мы так привыкли быть вместе, что, даже когда находимся на разных концах планеты, просыпаемся одновременно. Так чувствуем друг друга!»
В школе они один раз воспользовались сходством. Из-за спорта времени на уроки всегда не хватало, так что одна выучила два заданных параграфа, другая – два других. Что было дальше?
«И вот однажды учительница вызвала меня рассказывать первый параграф, а я его не знала. И пошла Дина. А другую вызвали рассказывать второй, поэтому дальше пошла я. К счастью, никто не заметил. Больше мы никогда не пользовались тем, что мы близнецы. Да, честно говоря, и боялись. Вдруг узнают – накажут».
На соревнованиях они настолько переживают друг за друга, что не смотрят выступления. «Однажды я поняла, что переживаю за Аришу так сильно, что меня трясет, я еле стою на ногах и никаких эмоций не остается. Я ей сказала: «Прости, но больше я смотреть на тебя не буду», – вспоминала Дина.
Чем они отличаются друг от друга
Если по внешности, то многие отмечают, что у Дины более волевые черты лица, у Арины – более плавные. Логично, что примерно такое же отличие и по характеру: Дина более жесткая, Арина – мягче.
«Дина – стопроцентная спортсменка, очень переживает, если не занимает первое место. Ариша более мягкая, переживает и за сестру, и за всех соперниц», – подтверждает Шаталина.
Кто из них сильнее
По наградам впереди Дина Аверина. Сестры на двоих забрали 17 золотых медалей чемпионатов мира, на долю Дины пришлось 13. По наградам чемпионатов Европы почти равенство – 10:9 в пользу Дины.
А еще у них – один инстаграм на двоих: