Лучшие гимнастки мира – русские сестры-близнецы. Не смотрят выступления друг друга и из-за особой связи просыпаются одновременно даже в разных странах

Дрались в детстве, но сейчас не могут друг без друга

«В детстве ругались постоянно! Из-за всего! Я первая взяла расческу, Ариша вторая. Тут же скандал. Спорили даже о том, кто будет нести ключи, сумку. Ужас! Дрались? И это бывало» – рассказывала Дина Аверина.

«А сейчас это в голове не укладывается – ну как можно поссориться из-за ключей», – слова Арины. Переезд от родителей сильно сгладил отношения: «Осознали, что сейчас друг у друга есть только мы».

С тех пор они всегда вместе. Когда раздельно – то постоянно общаются и переписываются: «Естественно, после спорта у каждой из нас будет своя жизнь. Но мы все равно будет видеться. Каждый день или каждый вечер. Ну или хотя бы созваниваться...»

Связь близнецов: одни и те же болезни и одинаковый сон даже в разных странах

Цитата Дины: «Первый раз мы это почувствовали, когда были маленькие. Вот, у Ариши, например, заболела правая нога – буквально через день и у меня тоже, хотя я ничего такого не делала. Сначала нам не верили: «Как так у вас может болеть одна и та же нога…» Да, и так же болеем — сначала я, потом Ариша или наоборот».

Или еще такие слова: «Мы так привыкли быть вместе, что, даже когда находимся на разных концах планеты, просыпаемся одновременно. Так чувствуем друг друга!»