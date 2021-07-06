Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная России выступит без флага и гимна – это связано с санкциями ВАДА. Ограничения коснулись и заявки легкоатлетов – в Токио едут только десять одобренных спортсменов из России. В некоторых видах спорта России не будет вообще. Сборная России по баскетболу уже летом проиграла квалификационные матчи.

Олимпиада в Токио пройдет с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом – церемонии открытия и закрытия состоятся без зрителей. ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду. Туда вошли 335 спортсменов – 185 женщин и 150 мужчин. Факты об этом составе мы рассказали в отдельной новости.

Этот состав России отличается от предыдущей Олимпиады, потому что в него добавились 50 человек. Перед Олимпиадой главным вопросом была вакцинация от коронавируса. Министр спорта России Олег Матыцин подводил итог: «Уже более 50% вакцинировано, около 20% – переболели, кто-то имеет противопоказания».

На Олимпиаде будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Таким получился полный состав России на Олимпиаду в Токио: