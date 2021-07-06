Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная России выступит без флага и гимна – это связано с санкциями ВАДА. Ограничения коснулись и заявки легкоатлетов – в Токио едут только десять одобренных спортсменов из России. В некоторых видах спорта России не будет вообще. Сборная России по баскетболу уже летом проиграла квалификационные матчи.
Олимпиада в Токио пройдет с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом – церемонии открытия и закрытия состоятся без зрителей. ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду. Туда вошли 335 спортсменов – 185 женщин и 150 мужчин. Факты об этом составе мы рассказали в отдельной новости.
Этот состав России отличается от предыдущей Олимпиады, потому что в него добавились 50 человек. Перед Олимпиадой главным вопросом была вакцинация от коронавируса. Министр спорта России Олег Матыцин подводил итог: «Уже более 50% вакцинировано, около 20% – переболели, кто-то имеет противопоказания».
На Олимпиаде будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Таким получился полный состав России на Олимпиаду в Токио:
🏸 Бадминтон
- Владимир Иванов
- Сергей Сирант
- Иван Созонов
- Евгения Косецкая
🏀 Баскетбол 3х3
Женщины
- Юлия Козик
- Анастасия Логунова
- Ольга Фролкина
- Мария Черепанова
Мужчины
- Александр Зуев
- Илья Карпенков
- Кирилл Писклов
- Станислав Шаров
🥊 Бокс
- Глеб Бакши
- Альберт Батыргазиев
- Иван Верясов
- Муслим Гаджимагомедов
- Андрей Замковой
- Габил Магомедов
- Имам Хатаев
- Людмила Воронцова
- Саадат Далгатова
- Зенфира Магомедалиева
- Светлана Солуянова
🚲 Велоспорт-ВМХ
- Евгений Клещенко
- Ирек Ризаев
- Наталья Афремова
- Елизавета Посадских
- Наталья Суворова
- Константин Андреев (запас)
- Александр Катышев (запас)
- Ярослава Бондаренко (запас)
- Екатерина Круглова (запас)
🚲 Велоспорт-маунтинбайк
- Антон Синцов
- Виктория Кирсанова
🚲 Велоспорт-трек
- Иван Гладышев
- Денис Дмитриев
- Павел Якушевский
- Анастасия Войнова
- Мария Новолодская
- Гульназ Хатунцева
- Дарья Шмелева
- Александр Дубченко (запас)
- Диана Климова (запас)
- Наталья Антонова (запас)
🚲 Велоспорт-шоссе
- Александр Власов
- Ильнур Закарин
- Павел Сиваков
- Тамара Дронова
🤽🏻♀️ Водное поло (женщины)
- Мария Берснева
- Вероника Вахитова
- Надежда Глызина
- Евгения Головина
- Евгения Иванова
- Эльвина Каримова
- Анна Карнаух
- Екатерина Прокофьева
- Алена Сержантова
- Анастасия Симанович
- Евгения Соболева
- Анна Тимофеева
- Анастасия Федотова (запас)
🏐 Волейбол
Женщины
- Ирина Воронкова
- Наталья Гончарова
- Екатерина Енина
- Ирина Королева
- Анна Лазарева
- Полина Матвеева
- Дарья Пилипенко
- Анна Подкопаева
- Ксения Смирнова
- Евгения Старцева
- Арина Федоровцева
- Ирина Фетисова
Мужчины
- Денис Богдан
- Дмитрий Волков
- Артем Вольвич
- Валентин Голубев
- Егор Клюка
- Игорь Кобзарь
- Ильяс Куркаев
- Максим Михайлов
- Павел Панков
- Ярослав Поднебесных
- Виктор Полетаев
- Иван Яковлев
🏐 Волейбол (пляжный)
- Вячеслав Красильников
- Илья Лешуков
- Константин Семенов
- Олег Стояновский
- Светлана Холомина
- Надежда Макрогузова
🤼 Вольная борьба
Женщины
- Ханум Велиева
- Наталья Воробьева
- Валерия Коблова
- Любовь Овчарова
- Стальвира Оршуш
- Ольга Хорошавцева
Мужчины
- Сергей Козырев
- Артур Найфонов
- Гаджимурад Рашидов
- Абдулрашид Садулаев
- Заурбек Сидаков
- Завур Угуев
🤾 Гандбол (женщины)
- Владлена Бобровникова
- Полина Ведехина
- Анна Вяхирева
- Полина Горшкова
- Дарья Дмитриева
- Екатерина Ильина
- Виктория Калинина
- Полина Кузнецова
- Ксения Макеева
- Юлия Манагарова
- Анна Седойкина
- Анна Сень
- Антонина Скоробогатченко
- Ольга Фомина
- Анастасия Лагина (запас)
- Елена Михайличенко (запас)
- Дарья Самохина (запас)
🚣 Гребля на байдарках и каноэ
- Роман Аношкин
- Олег Гусев
- Артем Кузахметов
- Евгений Луканцов
- Виктор Мелантьев
- Александр Сергеев
- Максим Спесивцев
- Владислав Чеботарь
- Ирина Андреева
- Варвара Баранова
- Анастасия Долгова
- Наталья Подольская
- Олеся Ромасенко
- Кира Степанова
- Светлана Черниговская
🚣 Гребной слалом
- Павел Эйгель
- Алсу Миназова
🚣 Гребной спорт
- Александр Вязовкин
- Никита Еськин
- Илья Кондратьев
- Артем Косов
- Александр Матвеев
- Николай Пименов
- Андрей Потапкин
- Мария Боталова
- Екатерина Курочкина
- Анастасия Лебедева
- Елена Орябинская
- Екатерина Питиримова
- Анна Пракатень
- Василиса Степанова
- Кира Ювченко (запас)
🤼♂️ Греко-римская борьба
- Муса Евлоев
- Сергей Емелин
- Сергей Семенов
- Артем Сурков
- Александр Чехиркин
🤼♂️ Дзюдо
- Тамерлан Башаев
- Михаил Игольников
- Нияз Ильясов
- Муса Могушков
- Роберт Мшвидобадзе
- Алан Хубецов
- Якуб Шамилов
- Александра Бабинцева
- Дарья Давыдова
- Ирина Долгова
- Наталья Кузютина
- Дарья Межецкая
- Мадина Таймазова
🥋 Каратэ
- Анна Чернышева
🏇 Конный спорт
- Андрей Митин
- Михаил Настенко
- Татьяна Костерина
- Александра Максакова
- Инесса Меркулова
- Мария Шувалова (запас)
🏃 Легкая атлетика
- Михаил Акименко
- Илья Иванюк
- Василий Мизинов
- Валерий Пронкин
- Илья Шкуренев
- Сергей Шубенков
- Дарья Клишина
- Мария Ласицкене
- Анжелика Сидорова
- Эльвира Хасанова
🏓 Настольный теннис
- Кирилл Скачков
- Полина Михайлова
- Яна Носкова
⛵ Парусный спорт
- Александр Аскеров
- Денис Грибанов
- Сергей Комиссаров
- Павел Созыкин
- Екатерина Зюзина
- Анна Хворикова
🏊🏻♀️ Плавание
- Кирилл Абросимов
- Илья Бородин
- Михаил Вековищев
- Иван Гирев
- Владислав Гринев
- Михаил Довгалюк
- Илья Дружинин
- Александр Егоров
- Андрей Жилкин
- Климент Колесников
- Александр Красных
- Александр Кудашев
- Мартин Малютин
- Кирилл Мартынычев
- Андрей Минаков
- Владимир Морозов
- Кирилл Пригода
- Евгений Рылов
- Максим Ступин
- Григорий Тарасевич
- Антон Чупков
- Александр Щеголев
- Вероника Андрусенко
- Анастасия Гуженкова
- Анна Егорова
- Юлия Ефимова
- Мария Каменева
- Анастасия Кирпичникова
- Елизавета Климанович
- Валерия Саламатина
- Арина Суркова
- Мария Темникова
- Дарья Устинова
- Дарья Устинова (2)
- Анастасия Фесикова
- Евгения Чикунова
- Светлана Чимрова
💦 Прыжки в воду
- Александр Бондарь
- Евгений Кузнецов
- Виктор Минибаев
- Никита Шлейхер
- Анна Конаныхина
- Мария Полякова
- Юлия Тимошинина
💪🏻 Прыжки на батуте
- Дмитрий Ушаков
- Андрей Юдин
- Сусана Кочесок
- Яна Лебедева
💥 Пулевая стрельба
- Антон Аристархов
- Леонид Екимов
- Сергей Каменский
- Владимир Масленников
- Вадим Мухаметьянов
- Артем Черноусов
- Виталина Бацарашкина
- Анастасия Галашина
- Юлия Зыкова
- Юлия Каримова
- Маргарита Черноусова
🏉 Регби-7 (женщины)
- Анна Баранчук
- Яна Данилова
- Елена Здрокова
- Марина Кукина
- Дарья Лушина
- Дарья Норицина
- Мария Погребняк
- Кристина Середина
- Надежда Созонова
- Алена Тирон
- Байзат Хамидова
- Дарья Шестакова
💦 Синхронное плавание
- Марина Голядкина
- Вероника Калинина
- Светлана Колесниченко
- Полина Комар
- Александра Пацкевич
- Светлана Ромашина
- Влада Чигирева
- Алла Шишкина
- Мария Шурочкина
🧗 Скалолазание
- Андрей Рубцов
- Юлия Каплина
- Виктория Мешкова
🏟️ Современное пятиборье
- Александр Лифанов
- Ульяна Баташова
- Гульназ Губайдуллина
🤹🏻♀️ Спортивная гимнастика
- Денис Аблязин
- Давид Белявский
- Артур Далалоян
- Александр Карцев
- Никита Нагорный
- Владислав Поляшов
- Лилия Ахаимова
- Елена Герасимова
- Анастасия Ильянкова
- Виктория Листунова
- Ангелина Мельникова
- Владислава Уразова
💣 Стендовая стрельба
- Алексей Алипов
- Максим Кабацкий
- Зиля Батыршина
- Наталья Виноградова
- Дарья Семьянова
- Екатерина Субботина
🏹 Стрельба из лука
- Галсан Базаржапов
- Светлана Гомбоева
- Елена Осипова
- Ксения Перова
🎾 Теннис
- Аслан Карацев
- Даниил Медведев
- Андрей Рублев
- Карен Хачанов
- Екатерина Александрова
- Елена Веснина
- Вера Звонарева
- Дарья Касаткина
- Вероника Кудерметова
- Анастасия Павлюченкова
🦾 Триатлон
- Дмитрий Полянский
- Игорь Полянский
- Анастасия Горбунова
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🥋 Тхэквондо
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🏋️♀️ Тяжелая атлетика
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🤺 Фехтование
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