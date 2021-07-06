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#Олимпиада-2020 #бокс #Теннис #волейбол #дзюдо #Легкая атлетика #Плавание #художественная гимнастика

Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта

06 июля, 20:06

Kremlin Pool/Global Look Press

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная России выступит без флага и гимна – это связано с санкциями ВАДА. Ограничения коснулись и заявки легкоатлетов – в Токио едут только десять одобренных спортсменов из России. В некоторых видах спорта России не будет вообще. Сборная России по баскетболу уже летом проиграла квалификационные матчи.

Олимпиада в Токио пройдет с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом – церемонии открытия и закрытия состоятся без зрителей. ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду. Туда вошли 335 спортсменов – 185 женщин и 150 мужчин. Факты об этом составе мы рассказали в отдельной новости.

Этот состав России отличается от предыдущей Олимпиады, потому что в него добавились 50 человек. Перед Олимпиадой главным вопросом была вакцинация от коронавируса. Министр спорта России Олег Матыцин подводил итог: «Уже более 50% вакцинировано, около 20% – переболели, кто-то имеет противопоказания».

На Олимпиаде будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Таким получился полный состав России на Олимпиаду в Токио:

🏸 Бадминтон

  • Владимир Иванов
  • Сергей Сирант
  • Иван Созонов
  • Евгения Косецкая

🏀 Баскетбол 3х3

Женщины

  • Юлия Козик
  • Анастасия Логунова
  • Ольга Фролкина
  • Мария Черепанова

Мужчины

  • Александр Зуев
  • Илья Карпенков
  • Кирилл Писклов
  • Станислав Шаров

🥊 Бокс

  • Глеб Бакши
  • Альберт Батыргазиев
  • Иван Верясов
  • Муслим Гаджимагомедов
  • Андрей Замковой
  • Габил Магомедов
  • Имам Хатаев
  • Людмила Воронцова
  • Саадат Далгатова
  • Зенфира Магомедалиева
  • Светлана Солуянова

Keystone Press Agency/Global Look Press

🚲 Велоспорт-ВМХ

  • Евгений Клещенко
  • Ирек Ризаев
  • Наталья Афремова
  • Елизавета Посадских
  • Наталья Суворова
  • Константин Андреев (запас)
  • Александр Катышев (запас)
  • Ярослава Бондаренко (запас)
  • Екатерина Круглова (запас)

🚲 Велоспорт-маунтинбайк

  • Антон Синцов
  • Виктория Кирсанова

🚲 Велоспорт-трек

  • Иван Гладышев
  • Денис Дмитриев
  • Павел Якушевский
  • Анастасия Войнова
  • Мария Новолодская
  • Гульназ Хатунцева
  • Дарья Шмелева
  • Александр Дубченко (запас)
  • Диана Климова (запас)
  • Наталья Антонова (запас)

🚲 Велоспорт-шоссе

  • Александр Власов
  • Ильнур Закарин
  • Павел Сиваков
  • Тамара Дронова

Xinhua/Global Look Press

🤽🏻‍♀️ Водное поло (женщины)

  • Мария Берснева
  • Вероника Вахитова
  • Надежда Глызина
  • Евгения Головина
  • Евгения Иванова
  • Эльвина Каримова
  • Анна Карнаух
  • Екатерина Прокофьева
  • Алена Сержантова
  • Анастасия Симанович
  • Евгения Соболева
  • Анна Тимофеева
  • Анастасия Федотова (запас)

🏐 Волейбол

Женщины

  • Ирина Воронкова
  • Наталья Гончарова
  • Екатерина Енина
  • Ирина Королева
  • Анна Лазарева
  • Полина Матвеева
  • Дарья Пилипенко
  • Анна Подкопаева
  • Ксения Смирнова
  • Евгения Старцева
  • Арина Федоровцева
  • Ирина Фетисова

Мужчины

  • Денис Богдан
  • Дмитрий Волков
  • Артем Вольвич
  • Валентин Голубев
  • Егор Клюка
  • Игорь Кобзарь
  • Ильяс Куркаев
  • Максим Михайлов
  • Павел Панков
  • Ярослав Поднебесных
  • Виктор Полетаев
  • Иван Яковлев

🏐 Волейбол (пляжный)

  • Вячеслав Красильников
  • Илья Лешуков
  • Константин Семенов
  • Олег Стояновский
  • Светлана Холомина
  • Надежда Макрогузова

dpa/Global Look Press

🤼 Вольная борьба

Женщины

  • Ханум Велиева
  • Наталья Воробьева
  • Валерия Коблова
  • Любовь Овчарова
  • Стальвира Оршуш
  • Ольга Хорошавцева

Мужчины

  • Сергей Козырев
  • Артур Найфонов
  • Гаджимурад Рашидов
  • Абдулрашид Садулаев
  • Заурбек Сидаков
  • Завур Угуев

🤾 Гандбол (женщины)

  • Владлена Бобровникова
  • Полина Ведехина
  • Анна Вяхирева
  • Полина Горшкова
  • Дарья Дмитриева
  • Екатерина Ильина
  • Виктория Калинина
  • Полина Кузнецова
  • Ксения Макеева
  • Юлия Манагарова
  • Анна Седойкина
  • Анна Сень
  • Антонина Скоробогатченко
  • Ольга Фомина
  • Анастасия Лагина (запас)
  • Елена Михайличенко (запас)
  • Дарья Самохина (запас)

🚣 Гребля на байдарках и каноэ

  • Роман Аношкин
  • Олег Гусев
  • Артем Кузахметов
  • Евгений Луканцов
  • Виктор Мелантьев
  • Александр Сергеев
  • Максим Спесивцев
  • Владислав Чеботарь
  • Ирина Андреева
  • Варвара Баранова
  • Анастасия Долгова
  • Наталья Подольская
  • Олеся Ромасенко
  • Кира Степанова
  • Светлана Черниговская

Russian Look/Global Look Press

🚣 Гребной слалом

  • Павел Эйгель
  • Алсу Миназова

🚣 Гребной спорт

  • Александр Вязовкин
  • Никита Еськин
  • Илья Кондратьев
  • Артем Косов
  • Александр Матвеев
  • Николай Пименов
  • Андрей Потапкин
  • Мария Боталова
  • Екатерина Курочкина
  • Анастасия Лебедева
  • Елена Орябинская
  • Екатерина Питиримова
  • Анна Пракатень
  • Василиса Степанова
  • Кира Ювченко (запас)

🤼‍♂️ Греко-римская борьба

  • Муса Евлоев
  • Сергей Емелин
  • Сергей Семенов
  • Артем Сурков
  • Александр Чехиркин

AFLO/Global Look Press

🤼‍♂️ Дзюдо

  • Тамерлан Башаев
  • Михаил Игольников
  • Нияз Ильясов
  • Муса Могушков
  • Роберт Мшвидобадзе
  • Алан Хубецов
  • Якуб Шамилов
  • Александра Бабинцева
  • Дарья Давыдова
  • Ирина Долгова
  • Наталья Кузютина
  • Дарья Межецкая
  • Мадина Таймазова

🥋 Каратэ

  • Анна Чернышева

🏇 Конный спорт

  • Андрей Митин
  • Михаил Настенко
  • Татьяна Костерина
  • Александра Максакова
  • Инесса Меркулова
  • Мария Шувалова (запас)

🏃 Легкая атлетика

  • Михаил Акименко
  • Илья Иванюк
  • Василий Мизинов
  • Валерий Пронкин
  • Илья Шкуренев
  • Сергей Шубенков
  • Дарья Клишина
  • Мария Ласицкене
  • Анжелика Сидорова
  • Эльвира Хасанова

🏓 Настольный теннис

  • Кирилл Скачков
  • Полина Михайлова
  • Яна Носкова

via Globallookpress.com/Global Look Press

⛵ Парусный спорт

  • Александр Аскеров
  • Денис Грибанов
  • Сергей Комиссаров
  • Павел Созыкин
  • Екатерина Зюзина
  • Анна Хворикова

🏊🏻‍♀️ Плавание

  • Кирилл Абросимов
  • Илья Бородин
  • Михаил Вековищев
  • Иван Гирев
  • Владислав Гринев
  • Михаил Довгалюк
  • Илья Дружинин
  • Александр Егоров
  • Андрей Жилкин
  • Климент Колесников
  • Александр Красных
  • Александр Кудашев
  • Мартин Малютин
  • Кирилл Мартынычев
  • Андрей Минаков
  • Владимир Морозов
  • Кирилл Пригода
  • Евгений Рылов
  • Максим Ступин
  • Григорий Тарасевич
  • Антон Чупков
  • Александр Щеголев
  • Вероника Андрусенко
  • Анастасия Гуженкова
  • Анна Егорова
  • Юлия Ефимова
  • Мария Каменева
  • Анастасия Кирпичникова
  • Елизавета Климанович
  • Валерия Саламатина
  • Арина Суркова
  • Мария Темникова
  • Дарья Устинова
  • Дарья Устинова (2)
  • Анастасия Фесикова
  • Евгения Чикунова
  • Светлана Чимрова

💦 Прыжки в воду

  • Александр Бондарь
  • Евгений Кузнецов
  • Виктор Минибаев
  • Никита Шлейхер
  • Анна Конаныхина
  • Мария Полякова
  • Юлия Тимошинина

💪🏻 Прыжки на батуте

  • Дмитрий Ушаков
  • Андрей Юдин
  • Сусана Кочесок
  • Яна Лебедева

💥 Пулевая стрельба

  • Антон Аристархов
  • Леонид Екимов
  • Сергей Каменский
  • Владимир Масленников
  • Вадим Мухаметьянов
  • Артем Черноусов
  • Виталина Бацарашкина
  • Анастасия Галашина
  • Юлия Зыкова
  • Юлия Каримова
  • Маргарита Черноусова

🏉 Регби-7 (женщины)

  • Анна Баранчук
  • Яна Данилова
  • Елена Здрокова
  • Марина Кукина
  • Дарья Лушина
  • Дарья Норицина
  • Мария Погребняк
  • Кристина Середина
  • Надежда Созонова
  • Алена Тирон
  • Байзат Хамидова
  • Дарья Шестакова

Xinhua/Global Look Press

💦 Синхронное плавание

  • Марина Голядкина
  • Вероника Калинина
  • Светлана Колесниченко
  • Полина Комар
  • Александра Пацкевич
  • Светлана Ромашина
  • Влада Чигирева
  • Алла Шишкина
  • Мария Шурочкина

🧗 Скалолазание

  • Андрей Рубцов
  • Юлия Каплина
  • Виктория Мешкова

🏟️ Современное пятиборье

  • Александр Лифанов
  • Ульяна Баташова
  • Гульназ Губайдуллина

🤹🏻‍♀️ Спортивная гимнастика

  • Денис Аблязин
  • Давид Белявский
  • Артур Далалоян
  • Александр Карцев
  • Никита Нагорный
  • Владислав Поляшов
  • Лилия Ахаимова
  • Елена Герасимова
  • Анастасия Ильянкова
  • Виктория Листунова
  • Ангелина Мельникова
  • Владислава Уразова

💣 Стендовая стрельба

  • Алексей Алипов
  • Максим Кабацкий
  • Зиля Батыршина
  • Наталья Виноградова
  • Дарья Семьянова
  • Екатерина Субботина

🏹 Стрельба из лука

  • Галсан Базаржапов
  • Светлана Гомбоева
  • Елена Осипова
  • Ксения Перова

🎾 Теннис

  • Аслан Карацев
  • Даниил Медведев
  • Андрей Рублев
  • Карен Хачанов
  • Екатерина Александрова
  • Елена Веснина
  • Вера Звонарева
  • Дарья Касаткина
  • Вероника Кудерметова
  • Анастасия Павлюченкова

🦾 Триатлон

  • Дмитрий Полянский
  • Игорь Полянский
  • Анастасия Горбунова
  • Александра Разаренова

🥋 Тхэквондо

  • Михаил Артамонов
  • Владислав Ларин
  • Максим Храмцов
  • Татьяна Минина

🏋️‍♀️ Тяжелая атлетика

  • Тимур Наниев
  • Кристина Соболь

Xinhua/Global Look Press

🤺 Фехтование

  • Сергей Бида
  • Антон Бородачев
  • Кирилл Бородачев
  • Камиль Ибрагимов
  • Константин Лоханов
  • Владислав Мыльников
  • Вениамин Решентников
  • Павел Сухов
  • Сергей Ходос
  • Софья Великая
  • Инна Дериглазова
  • Аделина Загидуллина
  • Виолетта Колобова
  • Лариса Коробейникова
  • Юлия Личагина
  • Айзанат Муртазаева
  • Ольга Никитина
  • София Позднякова

🤹🏻‍♀️ Художественная гимнастика

  • Дина Аверина
  • Арина Аверина
  • Анастасия Близнюк
  • Анастасия Максимова
  • Анастасия Татарева
  • Алиса Тищенко
  • Ангелина Шкатова

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