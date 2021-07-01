Россия (баскетбол)
Олимпиада-2020
🏀 Мужская сборная России по баскетболу не отобралась на Олимпиаду
01 июля, 19:27
Баскетбольная сборная России уступила Германии 67:69 во втором матче квалификации. Ранее россияне проиграли Мексике.
Россия не вышла из группы для дальнейшей борьбы за попадание на Олимпиаду-2020. Наша команда не попала и на прошлые Олимпийские игры.
Последний раз Россия участвовала на Олимпиаде-2008, где завоевала бронзовые медали.
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