Россия (баскетбол)
Олимпиада-2020
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#Россия (баскетбол) #Олимпиада-2020

🏀 Мужская сборная России по баскетболу не отобралась на Олимпиаду

01 июля, 19:27

Баскетбольная сборная России уступила Германии 67:69 во втором матче квалификации. Ранее россияне проиграли Мексике.

Россия не вышла из группы для дальнейшей борьбы за попадание на Олимпиаду-2020. Наша команда не попала и на прошлые Олимпийские игры.

Последний раз Россия участвовала на Олимпиаде-2008, где завоевала бронзовые медали.

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