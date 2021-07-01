🏀 Мужская сборная России по баскетболу не отобралась на Олимпиаду

Баскетбольная сборная России уступила Германии 67:69 во втором матче квалификации. Ранее россияне проиграли Мексике.

Россия не вышла из группы для дальнейшей борьбы за попадание на Олимпиаду-2020. Наша команда не попала и на прошлые Олимпийские игры.

Последний раз Россия участвовала на Олимпиаде-2008, где завоевала бронзовые медали.