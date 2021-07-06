В окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Токио вошли 335 спортсменов

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил финальный состав на Олимпиаду в Токио. Число спортсменов в нем осталось таким же, как и в предварительной заявке – 335. Полный состав опубликован на сайте ОКР.

Самой молодой спортсменке 16 лет (Виктория Листунова, гимнастика), самой возрастной – 56 лет (Инесса Меркулова, конный спорт). Средний возраст – 27 лет.

Самая титулованная спортсменка – Светлана Ромашева. Она пять раз побеждала на ОИ в синхронном плавании.

Знаменосцами выбраны саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

ОИ пройдут с 23 июля по 8 августа. Россия из-за допинговых санкций выступит без флага и гимна – вместо них используют аббревиатуру Олимпийского комитета России и фрагмент концерта Петра Чайковского.



