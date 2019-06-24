Олимпиада-2026 пройдет в Италии. Милан, много маленьких городов, новый «Сан-Сиро» и затраты больше миллиарда
Кто претендовал
Изначально на проведение зимней Олимпиады 2026 года рассчитывали 24 города. Среди них – сразу четыре из США, три из Норвегии, казахская Алма-Ата, украинский Львов и экзотичные варианты вроде Чили или Новой Зеландии.
Финалистов осталось всего двое. Каждый из них был представлен двумя городами:
• Швеция заявила столицу Стокгольм, а также маленький населенный пункт Оре, где находится шведский горнолыжный курорт. Оре располагается в 615 км от Стокгольма.
• Заявка Италии: Милан, а еще городок Кортина-д’Ампеццо, где проводятся этапы Кубков мира по разным видам спорта: лыжам, горным лыжам, бобслею. Расстояние до Милана – примерно 350 км.
Фаворитом считалась итальянская заявка, учитывая более мощную общественную поддержку (опросы показали, что более 80% итальянцев выступают за проведение ОИ в их стране) и большую готовность правительства предложить финансовые гарантии. Стокгольм по финансовым причинам отказался от претензий на ОИ-2022 (они пройдут в Пекине).
Впрочем, в Италии также было не все гладко из-за сложных отношений между мэрами городов. Изначально планировалось, что к Милану и Кортине-д’Ампеццо добавится Турин, но со стороны этого города последовал отказ. Ранее были сняты заявки Рима на летние Олимпиады 2020 и 2024 годов.
Тем не менее, итальянские города победили с перевесом в 13 голосов – 47:34.
Где пройдут соревнования
Планируется, что для проведения Олимпиады в Италии будут задействованы не только Милан и Кортина-д’Ампеццо, а еще несколько городов.
• Милан: стадион «Сан-Сиро» для церемонии открытия. Это будет новая арена, она должна быть готова к сезону-2022/23. Именно сегодня футбольные клубы «Милан» и «Интер» сообщили о скором строительстве нового 60-тысячного «Сан-Сиро» и сносе старого (на его месте появятся новые постройки).
Две хоккейные арены: новая «Палаиталия» на 15 тысяч мест и ныне существующая «Палалидо» (на 5600), которая была реконструирована в 2016 году.
• Ассаго: «Медиоланум Форум» – арена для фигурного катания и шорт-трека. Сейчас это небольшой стадион на 12 700 мест для баскетбольных, хоккейных и теннисных матчей, там также проводятся концерты популярных исполнителей. Ассаго – это пригород Милана, куда легко добраться на метро, где можно заселиться в двух минутах ходьбы от арены.
• Бормио: маленький городок в 194 км от Милана, где будут проводиться соревнования по горнолыжному спорту.
• Ливиньо: примерно 230 км от Милана, там будут соревноваться фристайлеры и сноубордисты.
• Кортина-д’Ампеццо: горнолыжная трасса, а также соревнования бобслеистов, скелетонистов и саночников, арена для керлинга.
• Разун-Антерсельва или Разун-Антхольц: примерно 50 км от Кортины-д’Ампеццо, биатлон.
• Предаццо: 81 км от Кортины-д’Ампеццо, там будут проходить прыжки с трамплина.
• Тезеро: 90 км от Кортины-д’Ампеццо, трассы для лыжных гонок и лыжного двоеборья.
• Трентино: 125 км от Кортины-д’Ампеццо, там примут конькобежцев.
• Верона: там состоится церемония закрытия.
Первая реакция
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, обладательница Большого хрустального глобуса-2018/19 рассказала о своих чувствах: «Я была очень напряжена в последние пять минут. Мы знали, что у нас хорошие шансы, но не были уверены до конца. Рада, что Олимпиада пройдет в Италии. Это отличный стимул для итальянской молодежи. В 2026 году я уже не смогу принять участие в Играх, но надеюсь, что для многих юных спортсменов они станут успешными».
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон радость разделить не может: «Я расстроен больше, чем предполагал. Шведская заявка была сильной. Я мечтал о том, чтобы провести домашнюю Олимпиаду, очень на это надеялся. Печально».
«Четверо делегатов спали во время презентации. Невероятно, что они не сумели удержаться от того, чтобы не заснуть. Как они решали, за кого голосовать, если информация до них не дошла?» – возмутилась бывшая биатлонистка Магдалена Форсберг.
В центре Милана жители уже празднуют победу заявки, а в Кортине-д’Ампеццо в честь этого пели итальянский гимн.
Еще кое-что об этой Олимпиаде
• Предполагается, что затраты на ее проведение составят примерно 1,7 миллиарда долларов.
• Олимпийский комитет обязуется предоставить организаторам 925 миллионов долларов от телевизионных прав, спонсоров, продажи билетов и мерчендайзинга.
• Кортина-д’Ампеццо уже принимала Олимпиаду в 1956 году. Она должна была пройти там еще в 1944-м, но не состоялась по причине войны.
• Зимние Игры проводились в Турине 20 лет назад. Но в истории был и меньший промежуток времени между Олимпиадами в одной стране (в Австрии: Инсбрук-1964 и Инсбрук-1976).
Зимняя Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.