Олимпиада-2026 пройдет в Италии. Милан, много маленьких городов, новый «Сан-Сиро» и затраты больше миллиарда

Кто претендовал

Изначально на проведение зимней Олимпиады 2026 года рассчитывали 24 города. Среди них – сразу четыре из США, три из Норвегии, казахская Алма-Ата, украинский Львов и экзотичные варианты вроде Чили или Новой Зеландии.

Финалистов осталось всего двое. Каждый из них был представлен двумя городами:

• Швеция заявила столицу Стокгольм, а также маленький населенный пункт Оре , где находится шведский горнолыжный курорт. Оре располагается в 615 км от Стокгольма.