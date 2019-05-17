Дальмайер ушла из биатлона. Она потеряла мотивацию, ее утомили допинг-контролеры
На этапах Кубка мира Лаура Дальмайер дебютировала в 19-летнем возрасте. Уже тогда в ней видели большой потенциал, но первой победы пришлось подождать пару лет – в чешском Нове-Место немка выиграла спринт, а дополнила сезон-2014/15 победой в масс-старте в Ханты-Мансийске. Заодно и стала чемпионкой мира в эстафете.
С тех пор – еще шесть побед на ЧМ, а также два олимпийских золота в Пхенчхане (спринт, пасьют). Дальмайер выиграла Кубок мира-2016/17 и стала единственной биатлонисткой, которая умудрилась собрать пять золотых наград с одного ЧМ (Хохфильцен-2017), да еще и собрать медали на всех гонках на двух подряд ЧМ (к Хохфильцену – еще Холменколлен-2016).
Ушла как Нойнер, даже возраст совпал
Сейчас Лауре 25, и она объявила об уходе из биатлона. Большой неожиданностью такая новость не стала, поскольку периодически об этом говорилось уже пару лет, но странные параллели тут же нашлись. В середине 2000-х в мировой биатлон стремительно ворвалась Магдалена Нойнер, которая также выиграла две олимпийские награды, а также стала рекордсменкой среди женщин с аж 12 золотыми медалями ЧМ. Она тоже покинула биатлон в 25 лет.
Даже причины ухода у них примерно схожи – это не семейные обстоятельства, не болезнь, не скандал, а просто накопившаяся гигантская усталость. О своем уходе Нойнер объявляла с улыбкой, она рассказывала, насколько тяжело было даже после «золота» на Олимпиаде, и что к тому времени мысли об уходе уже прочно заняли место в ее голове. Нойнер называла себя скучной крестьянкой, которой не нравятся большие города, шум и прочие атрибуты жизни звезды спорта.
Дальмайер же, по ее словам, достали проверки на допинг: «Я рада, что мне больше не нужно будет отчитываться каждую минуту, указывать свое точное местонахождение и всегда быть доступной для антидопинговых контролеров – ежедневно, с 6 утра до 11 вечера. Это было огромное вторжение в личную жизнь!». Только ли эта причина? Вот еще одна: «Я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта».
Выбора профессии не существовало – только спорт
У Дальмайер очень спортивная семья – отец и катался на лыжах, и прыгал на них с трамплина, вместе с мамой участвовал в велогонках. Лауру брали с собой на все соревнования, учили ездить на лыжах, а в 12 лет ей предложили пострелять – вдруг получится с биатлоном. Получилось – Лаура хорошо стреляла, полюбила этот вид спорта и стала усиленно им заниматься.
Помогло и знакомство с суперзвездой на одном из мероприятий: «Она весь вечер не спускала с Бьорндалена глаз и очень нервничала, когда впервые подошла познакомиться», – рассказывал ее отец. Вскоре Дальмайер стала тренироваться под присмотром знаменитой Мартины Глагов и усвоила уроки от Магдалены Нойнер.
Хобби – тоже спорт
Кроме спорта Дальмайер в детстве особо ничем не увлекалась, по словам ее отца, даже плакат на стене висел всего один – с Бьорндаленом. С ранних лет Лаура проводила время с семьей в горах, любовь к ним перенеслась и во взрослую жизнь: «Если у меня есть время, летом я занимаюсь скалолазанием, а зимой – ледолазанием, еще люблю кататься на горном велосипеде», – рассказывала биатлонистка. У ее подписчиков в соцсетях уже давно рябит в глазах от множества фотографий, связанных с активным отдыхом.
Отдых? Конечно, спорт
Погреть кости на пляже после выматывающего сезона – стандартный способ расслабиться, но это совсем не интересует Дальмайер. Покорив Эльбрус, Лаура отправилась лазить по горам в США, а еще ездила в Непал на Гималаи.
Перед последним сезоном Дальмайер и вовсе побывала в Грузии. «Это совершенно другой мир, – восторгалась спортсменка. – Мы жили в самой высокогорной деревне Ушгули, а чтобы преодолеть 35-километровый отрезок до нее, мы ехали на джипе целых три часа. Бывало, что мы на полтора дня оставались без света, и тогда приходилось готовить еду на каменной печке. Что привлекло меня в этом путешествии? Жажда приключений».
Она критиковала Олимпиаду, где позже выиграла медали
«В странах, где много денег, но зимние виды спорта не развиты, нет никакого смысла проводить Олимпийские игры, – кривилась Лаура. – Олимпиада должна быть привлекательной. Отличные соревнования были бы в Норвегии, Швейцарии или Германии, где ценятся лыжные виды спорта».
Тем не менее, Дальмайер ставила себе максимальные цели на этих Играх, о чем не раз заявляла в СМИ. Итог: три медали. Сначала в спринте чистая стрельба помогла ей более чем на 24 секунды опередить норвежку Олсбю, а в пасьюте она на полминуты уехала от выигравшей «серебро» Кузьминой. В индивидуальной гонке промахнувшись лишь однажды из 20 выстрелов, немка взяла «бронзу».
Зарабатывает деньги аккуратно
Нойнер в свое время категорически отказалась сниматься в Playboy, максимум что себе позволив – сняться в рекламе нижнего белья. У Дальмайер схожий подход к заработкам: «Деньги никогда не должны быть мотивацией номер один. Взаимодействуя со СМИ и спонсорами, нужно быть внимательным к тому, чтобы не пострадала личная жизнь. Конечно, каждому хочется увидеть фотографию, как я лежу дома на диване, но этого не произойдет»
Ей поклонились Левандовски и Хаби Алонсо
Узнав о пяти золотых медалях Дальмайер на ЧМ-2017, футбольная «Бавария» была в диком восторге:
Много болеет, но быстро восстанавливается. И это всех удивляет
Дальмайер пропустила достаточно гонок и даже этапов Кубка мира из-за болезней. Иногда в первых же гонках она показывала отличные результаты, иногда – не очень. Но при этом все равно продолжала завоевывать медали, выдавая приличные данные по скорости. «Болезни в начале сезона – норма для меня», – комментировала Дальмайер
«Лаура Дальмайер просто уникальная спортсменка... Получается, что как минимум, три сезона она сначала заболевает, а потом приезжает и показывает высочайшие результаты. Просто интересно, как она тренируется», – задавалась вопросом Ольга Подчуфарова. «Как у нас обычно болеют зарубежные спортсмены, ими только остается восхищаться», – иронизировала Ирина Старых. «Я не могу, как Дальмайер – болеть, а потом выиграть этап Кубка мира», – признавалась Евгения Павлова.
Впрочем, не все в России удивляются таким метаморфозам. «Мы же начинаем сразу подозревать ее в допинге, начинаем рыться в грязном белье. В России сейчас есть проблемы с допингом, даже президент страны в интервью из Красноярска говорил об этом, – возмутился четырехкратный чемпион ОИ Александр Тихонов. – У меня даже мысли не закрадывается, что у Дальмайер брали десятки проб. Все было в полном порядке».
О возможном завершении карьеры Дальмайер рассуждала и в нынешнем, и в прошлом, и в позапрошлом годах. Вероятно, решение было принято еще до конца сезона. Редактор портала «Матч ТВ» Сергей Лисин рассказал о том, как обособленно вела себя Лаура в аэропорту Эстерсунда перед отлетом в Осло в конце минувшего сезона: «Вся немецкая сборная, точнее все спортсмены — Херманн, Пройс, Лессер, Пайффер и другие, — сидели за одним большим столом, где еще оставались свободные места. Лаура взяла кофе и прошла мимо них, сев отдельно. Когда двумя неделями ранее мы летели из Мюнхена в Эстерсунд, она тоже держалась отдельно от команды».
Параллелей с Магдаленой Нойнер много – награды, характер, неприятие шума, а теперь еще и завершение карьеры в одном и том же возрасте. Про них обеих до сих пор распускают слухи о том, что их уход из биатлона был не самостоятельным решением, а вынужденной мерой. Впрочем, без доказательств все это – пустые разговоры.
«Сожалею, что на следующем чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве не будет Дальмайер, не будет ее ослепительной улыбки, добродушного отношения к болельщикам и к прессе». К словам Тихонова больше добавить нечего. Хотя завершение карьеры все-таки могло быть ярче.