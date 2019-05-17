Дальмайер ушла из биатлона. Она потеряла мотивацию, ее утомили допинг-контролеры

Ушла как Нойнер, даже возраст совпал

Сейчас Лауре 25, и она объявила об уходе из биатлона. Большой неожиданностью такая новость не стала, поскольку периодически об этом говорилось уже пару лет, но странные параллели тут же нашлись. В середине 2000-х в мировой биатлон стремительно ворвалась Магдалена Нойнер, которая также выиграла две олимпийские награды, а также стала рекордсменкой среди женщин с аж 12 золотыми медалями ЧМ. Она тоже покинула биатлон в 25 лет .

Даже причины ухода у них примерно схожи – это не семейные обстоятельства, не болезнь, не скандал, а просто накопившаяся гигантская усталость. О своем уходе Нойнер объявляла с улыбкой, она рассказывала, насколько тяжело было даже после «золота» на Олимпиаде, и что к тому времени мысли об уходе уже прочно заняли место в ее голове. Нойнер называла себя скучной крестьянкой, которой не нравятся большие города, шум и прочие атрибуты жизни звезды спорта.

Дальмайер же, по ее словам, достали проверки на допинг: «Я рада, что мне больше не нужно будет отчитываться каждую минуту, указывать свое точное местонахождение и всегда быть доступной для антидопинговых контролеров – ежедневно, с 6 утра до 11 вечера. Это было огромное вторжение в личную жизнь!». Только ли эта причина? Вот еще одна: «Я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта».