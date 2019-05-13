Ван Перси закончил. «Фейеноорд» проводил его песней и особыми футболками
В это трудно поверить, но сегодня свой последний матч сыграл Робин ван Перси. Тот самый, который выносил «Челси» на «Стэмфорд Бридж», побеждал с «МЮ» в АПЛ и забивал головой в падении Икеру Касильясу. Символично, что заканчивает 35-летний страйкер там же, где и начинал – в «Фейеноорде».
В Роттердаме к этому событию хорошо подготовились. «Фейеноорд» запустил в продажу ограниченную партию футболок с нашивкой: силуэт игрока с номером 32.
Кстати, заметили, что есть еще и майки с надписью «GIO Bedankt» («Спасибо, Джио»)? Они посвящены главному тренеру Джованни ван Бронхорсту, который тоже уйдет в конце этого сезона. С ван Бронхорстом «Фейеноорд» стал чемпионом Голландии в сезоне-2016/17, а в двух следующих сезонах занял 4 и 3 места.
Болельщики и клуб растянули несколько шикарных баннеров, посвященных ван Перси (некоторые даже перекрывали рекламные щиты). Кроме того, фанаты за несколько минут до начала матча начали петь «You’ll never walk alone» и прервались только когда Робин вышел на поле в сопровождении детей. На них были майки с 32 номером и надписью «Папочка» на спине.
Правда, «Фейеноорд» в прощальном матче РвП проиграл «Ден Хаагу» (0:2), но это не испортило настроение фанатам. После матча они спели ван Перси «You'll never walk alone» еще раз.
На прощание были такие трогательные обнимашки:
А вот самые яркие события из карьеры ван Перси:
• Тот самый гол на ЧМ-2014: передача Блинда и шикарное завершение. Сегодня этот мяч вспомнил официальный аккаунт ЧМ в твиттере.
• В карьере ван Перси было лишь одно чемпионство. В 2013-м, в последний год сэра Алекса в «МЮ», он завоевал «золото» АПЛ. В том сезоне он стал лучшим бомбардиром АПЛ (26 голов) и вошел в символическую сборную Премьер-лиги. Кстати, это был его дебютный сезон в составе «Юнайтед». Он взял 20 номер: в честь следующего по счету чемпионства. Кстати, после этого чемпионства в потасовке РвП с Джеррардом родилась знаменитая фраза-мем: «Стивен, где твоя медаль АПЛ?».
• Ван Перси завоевал лишь один международный кубок – Кубок УЕФА-2000/01.
• Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Голландии (50 мячей).
• Однажды он надел футболку «Арсенала» с подписью «Number 1 fan» («Болельщик номер 1»). В составе лондонцев он выиграл лишь два трофея: Суперкубок Англии (2004) и Кубок страны (сезон-2004/05).