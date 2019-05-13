Ван Перси закончил. «Фейеноорд» проводил его песней и особыми футболками

А вот самые яркие события из карьеры ван Перси:

• Тот самый гол на ЧМ-2014: передача Блинда и шикарное завершение. Сегодня этот мяч вспомнил официальный аккаунт ЧМ в твиттере.

• В карьере ван Перси было лишь одно чемпионство. В 2013-м, в последний год сэра Алекса в «МЮ», он завоевал «золото» АПЛ. В том сезоне он стал лучшим бомбардиром АПЛ (26 голов) и вошел в символическую сборную Премьер-лиги. Кстати, это был его дебютный сезон в составе «Юнайтед». Он взял 20 номер: в честь следующего по счету чемпионства. Кстати, после этого чемпионства в потасовке РвП с Джеррардом родилась знаменитая фраза-мем: «Стивен, где твоя медаль АПЛ?».

• Ван Перси завоевал лишь один международный кубок – Кубок УЕФА-2000/01.

• Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Голландии (50 мячей).

• Однажды он надел футболку «Арсенала» с подписью «Number 1 fan» («Болельщик номер 1»). В составе лондонцев он выиграл лишь два трофея: Суперкубок Англии (2004) и Кубок страны (сезон-2004/05).