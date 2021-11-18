Джованни ван Бронкхорст

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Футбол
Ван Бронкхорст сменил Джеррарда на посту главного тренера «Рейнджерс». Ранее он приводил к чемпионству «Фейеноорд»
#Глазго Рейнджерс
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Ван Перси закончил. «Фейеноорд» проводил его песней и особыми футболками
#Робин ван Перси
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