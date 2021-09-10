Тиль перезагрузил карьеру без «Спартака»: голы в еврокубке и даже за сборную. Работает со знакомым тренером и радуется родному языку

Гус Тиль – рекордный трансфер «Спартака», он был куплен за 18 миллионов евро летом 2019 года. В «Спартаке» у голландца было 23 матча во всех турнирах в первом сезоне, еще три – во втором. А затем – две аренды.

В первой аренде получилось так себе. Уехал во «Фрайбург», промучился полтора месяца с травмой, сыграл всего семь матчей, из которых начал в старте только один. Да и клуб отыграл вполне обычно, финишировав десятым.

Вторая аренда вроде бы едва началась, а уже перезагрузила 23-летнему Тилю потускневшую после отъезда из Нидерландов карьеру.