Тиль перезагрузил карьеру без «Спартака»: голы в еврокубке и даже за сборную. Работает со знакомым тренером и радуется родному языку
Гус Тиль – рекордный трансфер «Спартака», он был куплен за 18 миллионов евро летом 2019 года. В «Спартаке» у голландца было 23 матча во всех турнирах в первом сезоне, еще три – во втором. А затем – две аренды.
В первой аренде получилось так себе. Уехал во «Фрайбург», промучился полтора месяца с травмой, сыграл всего семь матчей, из которых начал в старте только один. Да и клуб отыграл вполне обычно, финишировав десятым.
Вторая аренда вроде бы едва началась, а уже перезагрузила 23-летнему Тилю потускневшую после отъезда из Нидерландов карьеру.
Как это было:
- «Спартак» продлил контракт с Тилем до лета 2024 года. Тот отправился в годичную аренду в «Фейеноорд».
- Есть условие: если до 1 января 2022-го он проведет меньше половины официальных матчей – «Спартак» может вернуть его обратно. Но вряд ли это случится.
- Тиль тут же загрузил хет-трик косовскому клубу «Дрита» в Лиге конференций, а потом дважды забил «Люцерну» и еще добавил гол «Эльфсборгу».
- А в первом же туре чемпионата Нидерландов забил «Виллему».
- Затем получил вызов в сборную Нидерландов и сыграл за нее впервые с марта 2018-го, когда дебютировал в оранжевой форме.
- Более того, Тил еще и забил в ворота команды Турции – в матче, который Нидерланды выиграли 6:1.
- Итого – восемь голов в последних 11 матчах. За последние два месяца – регулярный выход в старте в клубе плюс время в национальной команде.
Пока «Спартак» тратит деньги на защитника из борющегося за выживание клуба Бельгии и безуспешно пытается купить игроков «Ростова» и «Балтики», его самый дорогой актив ударно начинает сезон в одном из главных клубов Нидерландов и забивает за сборную в одном из ключевых ее матчей.
Одна из причин успеха Тиля в начале сезона – удобная позиция и знакомый тренер. Он знает Арне Слота по работе в АЗ, а команда играет 4-2-3-1 или 4-3-3, где Тилю находится место соответственно под нападающим и на краю атаки.
Что еще порадовало Тиля, о чем он говорил и на тренировке: «Здорово играть в футбол как в старые-добрые времена. Да еще и можно не разговаривать на английском раньше – это всегда удобно. Теперь все знакомо».
На предыдущие этапы карьеры Тиль не обижается: «Если ты классный игрок – всегда будешь играть. Вероятно, мне не хватало достаточно мастерства. Если ты выглядишь здорово, тренеры всегда найдут тебе место».
Вместе с Тилем расцвел и его инстаграм. Там очень редко появляются фотографии, и сразу три в течение месяца – чуть ли не рекордный темп для него. Потому что были поводы – успехи в клубе и сборной.
Что впереди у Тиля в сезоне:
- Будет ли биться «Фейеноорд» за титул – вопрос, но навяжет борьбу точно. Совсем скоро битва с «ПСВ», зимой – сражение с «Аяксом».
- Вполне живая группа в Лиге конференций – «Маккаби» Хайфа, «Славия» и «Унион». Будет интересно.
- Осенью напряженная борьба за выход на ЧМ-2022. Матчи у голландцев будут против Латвии, Гибралтара и Черногории, а потом последний – важный против Турции.
Бегом ворачивать Тиля обратно в Спартак,выплатить любую неустойку!!!