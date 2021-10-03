Эредивизи

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Футбол
«Спартак» не вернет Тиля зимой. «Фейеноорд» оставит его до конца сезона, но вариант выкупа не обсуждался
#Гус Тиль
Футбол
Поставщик криптовалюты стал партнером ПСВ и выплатит всю сумму в биткоинах. Это первый случай в Европе
#ПСВ
Футбол
«Гронинген» предложил новый контракт 37-летнему Роббену, несмотря на травмы. Он отыграл в сезоне 44 минуты
#Арьен Роббен
Футбол
Все клубы высшей лиги Бельгии проголосовали за создание объединенного чемпионата с Голландией
#Эредивизи
Футбол
Ван Гинкел вышел на поле впервые с мая 2018-го. Права на него принадлежат «Челси»
#Марко ван Гинкел
Футбол
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
#Алан Пардью
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Фанаты «Витесса» сломали гостевую трибуну. Они прыгали и отмечали победу в дерби вместе с игроками
#Витесс
Лидеры России, Франции, Испании, Германии одновременно проиграли впервые в сезоне
#Бавария
УЕФА запретил «Аяксу» изображение трех птичек на форме в честь песни Боба Марли. Эх, ну почему? 😕
#Аякс
Тиль перезагрузил карьеру без «Спартака»: голы в еврокубке и даже за сборную. Работает со знакомым тренером и радуется родному языку
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#Гус Тиль
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Футболист «Сампдории» поменял номер из-за глобального потепления. Однажды он пересадил всю команду на велосипеды
#Мортен Торсбю
Капитан «Фейеноорда» перешел в «Аякс» и взбесил фанатов: полиция распечатала 19 страниц с угрозами
#Стивен Бергейс
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