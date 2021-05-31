Голландец Тиль из «Спартака» получил приглашение от сборной Замбии. Он там родился – отец работал над разрешением военных конфликтов

Гус Тиль действительно может сыграть за Замбию. Потому что родился в замбийском городе Самфья. Там (чуть позже и в Мозамбике) он провел только раннее детство и уехал в Нидерланды в четыре года. Тиль говорит, что у него часто спрашивают об Африке, но он ничего не помнит о том периоде.

Неожиданное место рождения связано с работой отца. Он специалист по разрешению военных конфликтов и занимается социально-политическими проблемами африканских стран.

«Скажем так, мой отец помогает развивающимся странам. Он не интересуется футболом, узнает только счет матчей, в которых я играл. Мы объездили всю Африку, моя сестра родилась в Намибии. Воспоминания об Африке у меня остались туманными, но перед пандемией я успел посетить места, где провел детство. Это было очень мило, я запомню надолго эти моменты».