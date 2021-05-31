Голландец Тиль из «Спартака» получил приглашение от сборной Замбии. Он там родился – отец работал над разрешением военных конфликтов
Игрок «Спартака» Гус Тиль (прошлый сезон провел в аренде во «Фрайбурге») внезапно получил предложение от тренера Замбии Милутина Средоевича.
Сам Средоевич подтвердил и сказал: интересно, как Тиль сыграется с другими замбийскими топ-игроками. За нее играют Патсон Дака, Энок Мвеппу (оба – «Зальцбург») и Фэшн Сакала – парень из «Глазго Рейнджерс», который когда-то сыграл в «Спартаке-2» 35 матчей и забил десять голов.
Гус Тиль действительно может сыграть за Замбию. Потому что родился в замбийском городе Самфья. Там (чуть позже и в Мозамбике) он провел только раннее детство и уехал в Нидерланды в четыре года. Тиль говорит, что у него часто спрашивают об Африке, но он ничего не помнит о том периоде.
Неожиданное место рождения связано с работой отца. Он специалист по разрешению военных конфликтов и занимается социально-политическими проблемами африканских стран.
«Скажем так, мой отец помогает развивающимся странам. Он не интересуется футболом, узнает только счет матчей, в которых я играл. Мы объездили всю Африку, моя сестра родилась в Намибии. Воспоминания об Африке у меня остались туманными, но перед пандемией я успел посетить места, где провел детство. Это было очень мило, я запомню надолго эти моменты».
Голландское детство Тиля прошло в амстердамском районе Балмейр, где жили ганцы и марокканцы. Тиль говорит, что этот период в гетто по-настоящему сформировал его:
«Я был там единственным белым, кто играл в футбол. В такой ситуации ты играешь хорошо или просто не играешь.
Я знаю, что такое вечеринка ганцев. Все танцуют в белых халатах, вокруг много золота, стеклянных шкафов, картин, коричневых блестящих столов. Такие события обогащают жизнь».
Тиль в интервью любит напоминать о важности мультикультурного богатства в мире:
«Я приходил в дома суринамцев, бурундийцев, антильцев и других народов. Я знаю, как обстоят дела у людей, которым повезло меньше. И знаю, как взаимодействуют люди других культур».
У Тиля есть одна игра за сборную – в 2018-м он на 12 минут вышел в товарищеском матче против Португалии. За молодежные сборные Нидерландов Тиль провел 17 матчей и забил два гола. По правилам ФИФА эти матчи не мешают Тилю выбрать другую взрослую сборную.
Новый сезон Тиль снова проведет не в «Спартаке». Пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин подтвердил, что «Спартак» договорился об аренде с «Фейеноордом». «Фрайбург» не стал продлевать его аренду (за него Тиль провел всего семь матчей).
Тиль – третий по стоимости трансфер в истории «Спартака». Клуб заплатил за него 16 миллионов евро. За «Спартак» он провел 21 матч и забил два гола. Тиль потерял место в основе при Доменико Тедеско и ушел в аренду во «Фрайбург», но мало играл в Бундеслиге из-за травмы голеностопа.