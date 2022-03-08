Зальцбург

Зальцбург
Red Bull
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Австрия
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Ред Булл Арена
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Маттиас Яйсле
М. Яйсле
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
18
Филипп Кен Ф. Кен 		Вра 24 10 0 0 0 0
13
Николас Зайвальд Н. Зайвальд 		Пол 21 10 0 1 2 0
27
Карим Адейеми К. Адейеми 		Нап 20 10 4 1 2 0
11
Бренден Ааронсон Б. Ааронсон 		Пол 21 10 1 2 1 0
19
Мохамед Камара М. Камара 		Пол 22 10 0 0 0 0
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Таблица

Группа G И В Н П Мячи Очки
1
Лилль
6 3 2 1 7:4 11
2
Зальцбург
6 3 1 2 8:6 10
3
Севилья
6 1 3 2 5:5 6
4
Вольфсбург
6 1 2 3 5:10 5
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Результаты
08.03.2022 08 марта 2022 вт 23:00
Бавария
7 : 1
Зальцбург
08.03.2022 08 марта 2022 вт 23:00
1/8 финала
Бавария
7
Зальцбург
1
Лига чемпионов , 1/8 финала
16.02.2022 16 февр. 2022 ср 23:00
Зальцбург
1 : 1
Бавария
16.02.2022 16 февр. 2022 ср 23:00
1/8 финала
Зальцбург
1
Бавария
1
Лига чемпионов , 1/8 финала
08.12.2021 08 дек. 2021 ср 23:00
Зальцбург
1 : 0
Севилья
08.12.2021 08 дек. 2021 ср 23:00
6 тур
Зальцбург
1
Севилья
0
Лига чемпионов , 6 тур
23.11.2021 23 нояб. 2021 вт 23:00
Лилль
1 : 0
Зальцбург
23.11.2021 23 нояб. 2021 вт 23:00
5 тур
Лилль
1
Зальцбург
0
Лига чемпионов , 5 тур
02.11.2021 02 нояб. 2021 вт 20:45
Вольфсбург
2 : 1
Зальцбург
02.11.2021 02 нояб. 2021 вт 20:45
4 тур
Вольфсбург
2
Зальцбург
1
Лига чемпионов , 4 тур
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