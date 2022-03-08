Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
18Филипп Кен Ф. Кен
|Вра
|24
|10
|0
|0
|0
|0
|
13Николас Зайвальд Н. Зайвальд
|Пол
|21
|10
|0
|1
|2
|0
|
27Карим Адейеми К. Адейеми
|Нап
|20
|10
|4
|1
|2
|0
|
11Бренден Ааронсон Б. Ааронсон
|Пол
|21
|10
|1
|2
|1
|0
|
19Мохамед Камара М. Камара
|Пол
|22
|10
|0
|0
|0
|0
Таблица
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|3
|2
|1
|7:4
|11
|
2
|6
|3
|1
|2
|8:6
|10
|
3
|6
|1
|3
|2
|5:5
|6
|
4
|6
|1
|2
|3
|5:10
|5
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