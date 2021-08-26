«Вы шлюхи из Зальцбурга». Фанаты датского «Брондбю» набросились на клубы «Ред Булла» в Лиге чемпионов – и вылетели

25 августа «Зальцбург» приехал в гости к «Брондбю» и обыграл его со счетом 2:1. Первый матч – тоже победа «Зальцбурга», но со счетом 4:2. В общем австрийский «РБ» достаточно легко прошел в следующий раунд Лиги чемпионов.

Самая острота случилась на трибунах. Во время матча фанаты «Брондбю» скандировали: «Шлюхи из «Ред Булла». Параллельно они скандировали: «Вы шлюхи из Зальцбурга».

А потом вывесили баннер: «Настоящие цвета Зальцбурга». Одновременно с этим они разожгли фаер с фиолетовым дымом – это в честь «Аустрии», другого клуба из Зальцбурга. Ее цвет – фиолетовый. И, кстати, она играет сейчас в третьем дивизионе и никогда не выигрывала австрийскую Бундеслигу. «Зальцбург» же делал это еще до прихода «Ред Булла».