«Вы шлюхи из Зальцбурга». Фанаты датского «Брондбю» набросились на клубы «Ред Булла» в Лиге чемпионов – и вылетели
25 августа «Зальцбург» приехал в гости к «Брондбю» и обыграл его со счетом 2:1. Первый матч – тоже победа «Зальцбурга», но со счетом 4:2. В общем австрийский «РБ» достаточно легко прошел в следующий раунд Лиги чемпионов.
Самая острота случилась на трибунах. Во время матча фанаты «Брондбю» скандировали: «Шлюхи из «Ред Булла». Параллельно они скандировали: «Вы шлюхи из Зальцбурга».
А потом вывесили баннер: «Настоящие цвета Зальцбурга». Одновременно с этим они разожгли фаер с фиолетовым дымом – это в честь «Аустрии», другого клуба из Зальцбурга. Ее цвет – фиолетовый. И, кстати, она играет сейчас в третьем дивизионе и никогда не выигрывала австрийскую Бундеслигу. «Зальцбург» же делал это еще до прихода «Ред Булла».
Еще плакат: «Ваш клуб существует только для продажи энергетических напитков. Вас эксплуатирует циничная индустрия».
Хейт в адрес «Зальцбурга» был не только во время матча. До игры фанаты «Брондбю» развесили рядом со стадионом плакаты: «Убирайтесь», «Сдохни, «РБ».
Ну и такой огонь до игры.
Неожиданную ярость фанатов «Брондбю» тоже можно объяснить. Почти полтора года назад были слухи, что клуб может перейти под руководство «Ред Булла». В то время фанаты «Брондбю» устраивали массовые протесты на матчах, врывались на базу клуба и бомбили соцсети – они были против этого. И своего добились.