Самое тоскливое видео августа: фанаты забросали поле мячиками в знак протеста – а футболисты грустно их выкидывали
Матч «Олдхэма Атлетик» и «Аккрингтона» в Кубке Лиги был под угрозой срыва. За несколько минут до матча фанаты «Олдхэма» забросали поле теннисными мячиками. Игроки не стали ждать помощи от стюардов и сами занялись уборкой поля.
Один раз футболист кинул мяч обратно на трибуну – и получил за это порцию свиста. После игроки выкидывали мячи уже за пределы поля.
Видео с трибун:
Ну а после матча фанаты выбежали на поле:
Все это привело к тому, что объединение фанатов выступило с совместным заявлением:
«Вчерашний всплеск эмоций со стороны некоторых фанатов был прямым результатом работы руководства. И мы хотим заверить вас, что мы планируем наши следующие акции протеста в тесном взаимодействии со всеми фанатами».
Почему протестуют фанаты «Олдхэма»:
• Их не устраивают стартовые результаты в лиге: 4 матча – 4 поражения.
• Их не устраивает отдача владельцев: они считают, что те намеренно не обеспечивают клуб и не собираются его продавать.
• Их не устраивают кадровые назначения.
Во всей этой ситуации не позавидуешь Полу Скоулзу – он всего месяц работает в «Олдхэме».