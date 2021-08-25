Самое тоскливое видео августа: фанаты забросали поле мячиками в знак протеста – а футболисты грустно их выкидывали

Все это привело к тому, что объединение фанатов выступило с совместным заявлением:

«Вчерашний всплеск эмоций со стороны некоторых фанатов был прямым результатом работы руководства. И мы хотим заверить вас, что мы планируем наши следующие акции протеста в тесном взаимодействии со всеми фанатами».

Почему протестуют фанаты «Олдхэма»:

• Их не устраивают стартовые результаты в лиге: 4 матча – 4 поражения.

• Их не устраивает отдача владельцев: они считают, что те намеренно не обеспечивают клуб и не собираются его продавать.

• Их не устраивают кадровые назначения.

Во всей этой ситуации не позавидуешь Полу Скоулзу – он всего месяц работает в «Олдхэме».