Олдхэм
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#Олдхэм

Самое тоскливое видео августа: фанаты забросали поле мячиками в знак протеста – а футболисты грустно их выкидывали

20 минут назад

скриншот с твиттера Sky Sports News

Матч «Олдхэма Атлетик» и «Аккрингтона» в Кубке Лиги был под угрозой срыва. За несколько минут до матча фанаты «Олдхэма» забросали поле теннисными мячиками. Игроки не стали ждать помощи от стюардов и сами занялись уборкой поля.

Один раз футболист кинул мяч обратно на трибуну – и получил за это порцию свиста. После игроки выкидывали мячи уже за пределы поля.

Видео с трибун:

Ну а после матча фанаты выбежали на поле:

Все это привело к тому, что объединение фанатов выступило с совместным заявлением:

«Вчерашний всплеск эмоций со стороны некоторых фанатов был прямым результатом работы руководства. И мы хотим заверить вас, что мы планируем наши следующие акции протеста в тесном взаимодействии со всеми фанатами».

Почему протестуют фанаты «Олдхэма»:

• Их не устраивают стартовые результаты в лиге: 4 матча – 4 поражения.

• Их не устраивает отдача владельцев: они считают, что те намеренно не обеспечивают клуб и не собираются его продавать.

• Их не устраивают кадровые назначения.

Во всей этой ситуации не позавидуешь Полу Скоулзу – он всего месяц работает в «Олдхэме».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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