Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» собирались на матч 34-го тура АПЛ под протест фанатов. Эта игра планировалась еще на 2 мая, но тогда фанаты «МЮ» прорвались на «Олд Траффорд». Они потоптали газон и высказали протест против владельцев клуба. Только полиция отогнала их от стадиона, но было уже поздно. Команды не приехали на игру.

Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры

Из-за этого у «МЮ» сложилась ужасная ситуация по календарю матчей – четыре игры за восемь суток. Сульшер психанул и выставил запасных на игру против «Лестера» (подробно – тут). «МЮ» проиграл, но уже через двое суток намечался перенесенный матч с «Ливерпулем». Перед ним фанаты опять устроили акции протеста – не помогли даже новые меры безопасности.

Около тысячи фанатов пришли к «Олд Траффорд» перед этой игрой. Скандировали, что опять прорвутся на поле и могут творить вообще любые вещи. Были и новые баннеры против Глейзеров. Полиции перед стадионом оказалось так много, что любое проникновение внутрь уже невозможно. Запрет на посещение стадиона из-за коронавируса на эту игру еще действует.

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