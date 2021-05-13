Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» собирались на матч 34-го тура АПЛ под протест фанатов. Эта игра планировалась еще на 2 мая, но тогда фанаты «МЮ» прорвались на «Олд Траффорд». Они потоптали газон и высказали протест против владельцев клуба. Только полиция отогнала их от стадиона, но было уже поздно. Команды не приехали на игру.
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
Из-за этого у «МЮ» сложилась ужасная ситуация по календарю матчей – четыре игры за восемь суток. Сульшер психанул и выставил запасных на игру против «Лестера» (подробно – тут). «МЮ» проиграл, но уже через двое суток намечался перенесенный матч с «Ливерпулем». Перед ним фанаты опять устроили акции протеста – не помогли даже новые меры безопасности.
Около тысячи фанатов пришли к «Олд Траффорд» перед этой игрой. Скандировали, что опять прорвутся на поле и могут творить вообще любые вещи. Были и новые баннеры против Глейзеров. Полиции перед стадионом оказалось так много, что любое проникновение внутрь уже невозможно. Запрет на посещение стадиона из-за коронавируса на эту игру еще действует.
Что происходило вокруг:
Автор The Athletic Даниэль Тэйлор рассказал об инциденте с автобусом «Ливерпуля». Перед ним остановились два автомобиля. Когда автобус затормозил, люди якобы спустили ему колеса. Полиция разогнала собравшуюся толпу фанатов (около 50 человек). Только потом автобус двинулся, но еще раз затормозил. На пути попались велосипедисты с собакой в корзине.
Журналист Крис Слэйтер пообщался с местным жителем, который видел ситуацию. Он рассказал больше подробностей. Автомобили блокировали автобус с двух сторон. Потом один из людей попытался спустить колесо, подбежали еще люди, приехала полиция. Дальше повторяется информация Тэйлора – все разъехались. Игроков внутри этого автобуса не было.
Manchester Evening News рассказал о хитрости «Ливерпуля» и «МЮ». «Ливерпуль» использовал автобус-приманку, где не было игроков. Игроки «МЮ» вообще заранее приехали на «Олд Траффорд», хотя обычно отдыхают в отеле перед домашними играми. Гринвуд, Кавани, Фернандеш и другие футболисты оказались на территории стадиона за несколько часов до начала игры.
Фернандеш даже говорил в интервью о раннем прибытии на стадион: «Надеюсь, это ни на что не повлияет. Посмотрим». Игроки пошли в раздевалки только за полтора часа до начала матча – проводили время на территории вокруг поля. В турнирном плане этот матч все равно больше важен для «Ливерпуля», который борется за попадание в зону Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» добирался на игру на двух черных автобусах без опознавательных знаков. За ними следовала полицейская колонна, у стадиона тоже встречали полицейские. Протестующие пытались перехватить автобусы на окрестных улицах. Перекрыли главную, а автобусы проехали другой дорогой. Так «Ливерпуль» вовремя попал на стадион.
Клубы избежали нового переноса матча: