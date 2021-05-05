Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
14 апреля: «Реал» приехал в «Ливерпуль» на ответный матч ЛЧ против «Ливерпуля». Приключения начались с самого начала: английские фанаты встретили автобус «Реала» прямо у отеля: закрывали проезд, зажигали дымовые шашки и даже разбили стекло.
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Фанаты «Ливерпуля» напали на автобус «Реала»: разбили окно, но никого не задели
5 мая: английские фанаты напали на автобус «Реала» снова. На этот раз они подкараулили машину на пути к «Стэмфорд Бридж». Фанаты «Челси» закидали автобус камнями и дымовыми шашками: а) На этот раз все стекла целы; б) Никто не пострадал, как и в тот раз.
Большая толпа собралась рядом со «Стэмфорд Бридж». Одно время фанаты просто поддерживали «Челси». Но потом обратились к Флорентино Пересу: «Перес, ты чертов ублюдок». В адрес Переса было много матерных слов.
На этот матч Перес добирался на персональном автомобиле. Фанаты знали это и устроили ему теплый прием.