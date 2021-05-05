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#Реал #Лига чемпионов #Ливерпуль #Челси

Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса

05 мая, 23:19

www.imago-images.de/Global Look Press

14 апреля: «Реал» приехал в «Ливерпуль» на ответный матч ЛЧ против «Ливерпуля». Приключения начались с самого начала: английские фанаты встретили автобус «Реала» прямо у отеля: закрывали проезд, зажигали дымовые шашки и даже разбили стекло.

Подробно мы эту тему разбирали здесь:

Фанаты «Ливерпуля» напали на автобус «Реала»: разбили окно, но никого не задели

5 мая: английские фанаты напали на автобус «Реала» снова. На этот раз они подкараулили машину на пути к «Стэмфорд Бридж». Фанаты «Челси» закидали автобус камнями и дымовыми шашками: а) На этот раз все стекла целы; б) Никто не пострадал, как и в тот раз.

Большая толпа собралась рядом со «Стэмфорд Бридж». Одно время фанаты просто поддерживали «Челси». Но потом обратились к Флорентино Пересу: «Перес, ты чертов ублюдок». В адрес Переса было много матерных слов.

На этот матч Перес добирался на персональном автомобиле. Фанаты знали это и устроили ему теплый прием.

Матч завершен
Челси
Лондон
Вернер 28
Маунт 85
2:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
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