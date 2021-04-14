Фанаты «Ливерпуля» напали на автобус «Реала»: разбили окно, но никого не задели 🧱
Первый матча «Реала» и «Ливерпуля» в ЛЧ – победа первых в Мадриде со счетом 3:1.
Перед началом ответной встречи в Ливерпуле произошел инцидент. Автобус с футболистами «Реала» двигался из отеля «Титаник» в сторону «Энфилда» – в это время на него напали неизвестные.
Что известно на данный момент:
1. The Telegraph и другие английские медиа не уточняют точное число нападавших, но отмечают, что их было несколько человек. Еще одно уточнение: фанаты «Ливерпуля» сопровождали автобус «Реала» на всем пути от отеля до стадиона.
2. Разбито окно, рядом с которым сидел тренер «Реала». Некоторые пишут, что рядом с окном сидел Зидан.
3. Оно разбито не полностью, а только внешний слой. Предположительно в окно бросили бутылку.
4. На момент написания материала не было реакции со стороны «Реала». «Ливерпуль» выступил с завлением:
«Мы искренне приносим извинения нашим гостям за причиненный ущерб. Мы будем работать вместе с полицией Мерсисайда, чтобы установить факты и наказать виновных».
Вот кадры, как фанаты «Ливерпуля» встречают автобус «Реала»: оскорбления, пиротехника, но в машину ничего не летит.
А вот уже кадры с разбитым стеклом. Сотрудники «Энфилда» не дали журналистам сделать больше снимков.
И это не в первый раз, когда фанаты «Ливерпуля» нападают на автобус с игроками соперника. В 2018-м несколько фанатов ждали автобус «Манчестер Сити» рядом с «Энфлидом». Они запустили в него несколько петард и так же побили стекла.
«Ливерпуль» тогда заплатил штраф в 20 тысяч евро.