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#Реал #Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль

Фанаты «Ливерпуля» напали на автобус «Реала»: разбили окно, но никого не задели 🧱

вчера, 22:21

твиттер MARCA in English

Первый матча «Реала» и «Ливерпуля» в ЛЧ – победа первых в Мадриде со счетом 3:1.

Перед началом ответной встречи в Ливерпуле произошел инцидент. Автобус с футболистами «Реала» двигался из отеля «Титаник» в сторону «Энфилда» – в это время на него напали неизвестные.

Что известно на данный момент:

1. The Telegraph и другие английские медиа не уточняют точное число нападавших, но отмечают, что их было несколько человек. Еще одно уточнение: фанаты «Ливерпуля» сопровождали автобус «Реала» на всем пути от отеля до стадиона.

2. Разбито окно, рядом с которым сидел тренер «Реала». Некоторые пишут, что рядом с окном сидел Зидан.

3. Оно разбито не полностью, а только внешний слой. Предположительно в окно бросили бутылку.

4. На момент написания материала не было реакции со стороны «Реала». «Ливерпуль» выступил с завлением:

«Мы искренне приносим извинения нашим гостям за причиненный ущерб. Мы будем работать вместе с полицией Мерсисайда, чтобы установить факты и наказать виновных».

Вот кадры, как фанаты «Ливерпуля» встречают автобус «Реала»: оскорбления, пиротехника, но в машину ничего не летит.

А вот уже кадры с разбитым стеклом. Сотрудники «Энфилда» не дали журналистам сделать больше снимков.

И это не в первый раз, когда фанаты «Ливерпуля» нападают на автобус с игроками соперника. В 2018-м несколько фанатов ждали автобус «Манчестер Сити» рядом с «Энфлидом». Они запустили в него несколько петард и так же побили стекла.

«Ливерпуль» тогда заплатил штраф в 20 тысяч евро.

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