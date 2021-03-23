На Гаити банда из бывших полицейских задержала автобус Белиза. И чуть не сорвала матч отбора ЧМ

Повстанческая группировка «Фантом 509» провела с полицейскими переговоры, и только после этого автобус продолжил путь до отеля. Федерация футбола Белиза выпустила заявление, где рассказала, что все уже хорошо. Но безопасность футболистов до сих пор вызывает вопросы:

«Наша команда потрясена ужасным опытом, но сейчас мы находимся в безопасности в отеле. ФИФА, КОНКАКАФ и представители Гаити помогают нам найти более безопасное место».

Вице-капитан Белиза Деон Макколи рассказал, как всем было страшно:

«Рад, что в безопасности и хвалю всех ребят за храбрость. Я испытал очень сильный страх. Давайте держаться вместе и принимать лучшие решения, когда дело касается команды».

На Гаити команда Белиза будет еще как минимум четыре дня. Только 26 марта сборные проведут матч.