На Гаити банда из бывших полицейских задержала автобус Белиза. И чуть не сорвала матч отбора ЧМ
Повстанческая группировка «Фантом 509» провела с полицейскими переговоры, и только после этого автобус продолжил путь до отеля. Федерация футбола Белиза выпустила заявление, где рассказала, что все уже хорошо. Но безопасность футболистов до сих пор вызывает вопросы:
«Наша команда потрясена ужасным опытом, но сейчас мы находимся в безопасности в отеле. ФИФА, КОНКАКАФ и представители Гаити помогают нам найти более безопасное место».
Вице-капитан Белиза Деон Макколи рассказал, как всем было страшно:
«Рад, что в безопасности и хвалю всех ребят за храбрость. Я испытал очень сильный страх. Давайте держаться вместе и принимать лучшие решения, когда дело касается команды».
На Гаити команда Белиза будет еще как минимум четыре дня. Только 26 марта сборные проведут матч.
Что сейчас творится на Гаити: чрезвычайное положение, побеги из тюрьм, война между бывшими полицейскими и правительством
С 18 марта на Гаити действует режим чрезвычайного положения. Страна сейчас переживает экономический и политический кризис. Сильно возросла преступность. Вооруженные банды контролируют отдельные густонаселенные территории и создают свои зоны, где они держат в заложниках похищенных людей.
Автобус Белиза встретился с группировкой «Фантом 509». Это бывшие полицейские, из-за которых сейчас в стране объявлено ЧП. Но все в этой истории сложно.
«Фантом» освободил из тюрьмы нескольких полицейских. Они попали в тюрьму после неудачной операции в деревне де Дье – там как раз много бандитов, которые похищают людей по всей стране. Четыре полицейских погибли, их тела до сих пор находятся у бандитов, что раздражает полицию. Освобожденный из тюрьмы полицейский Жеффрар Герби говорит:
«Пока тела наших товарищей находятся у бандитов, мы сделаем страну непригодной для жизни. Государство не сможет функционировать».
А так за что отправили в тюрьму полицейских, если они стреляли в бандитов? Герби говорит, что один офицер убил человека, который был связан с местным мэром. И якобы арест был произведен по звонку мэра местному чиновнику. Мэр на это заявление никак не комментировал.
Президент Гаити Жовенель Моиз отреагировал на ситуацию введением ЧП.
В июне на Гаити запланирован конституционный референдум. А осенью – парламентские и президентские выборы.
А олимпийская сборная Гаити проводит отбор на ОИ в Мексике. И там случился менее страшный курьез. Из-за того, что большая часть команды не успела сдать тест на ковид, на игру против Гондураса вышли всего десять человек. А в ворота пришлось встать полевому игроку. Но по ходу матча пришли отрицательные тесты, и вратарь с одним запасным все-таки включились в игру.