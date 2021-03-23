Гаити

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На Гаити банда из бывших полицейских задержала автобус Белиза. И чуть не сорвала матч отбора ЧМ
#ЧМ-2022
Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран
#Золотой Кубок КОНКАКАФ
В Гаити гигантский праздник из-за футбольного успеха. С фанатами танцуют даже полицейские
#Золотой Кубок КОНКАКАФ
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