Гаити
Подписаться
Сайт
Страна
Гаити
Стадион
Материалы
На Гаити банда из бывших полицейских задержала автобус Белиза. И чуть не сорвала матч отбора ЧМ
#ЧМ-2022
23 марта, 18:22
Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран
#Золотой Кубок КОНКАКАФ
08 июля 2019, 06:07
В Гаити гигантский праздник из-за футбольного успеха. С фанатами танцуют даже полицейские
#Золотой Кубок КОНКАКАФ
30 июня 2019, 13:51