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Евро-2020
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На Гаити банда из бывших полицейских задержала автобус Белиза. И чуть не сорвала матч отбора ЧМ
#ЧМ-2022
23 марта, 18:22
Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран
#Золотой Кубок КОНКАКАФ
08 июля 2019, 06:07
В Гаити гигантский праздник из-за футбольного успеха. С фанатами танцуют даже полицейские
#Золотой Кубок КОНКАКАФ
30 июня 2019, 13:51