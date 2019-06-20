Золотой Кубок КОНКАКАФ

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Футбол
Трех игроков сборной Никарагуа выгнали за вызов проституток после поражения 0:4 на Кубке КОНКАКАФ
#Золотой Кубок КОНКАКАФ
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Крохотный остров на Карибах судится с ФИФА, чтобы быть отдельным членом и выставлять свою сборную
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#Бонэйр
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Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран
#Золотой Кубок КОНКАКАФ
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#Золотой Кубок КОНКАКАФ
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#Кюрасао
Вратарь из Кюрасао год сидел на лавке. А потом вышел – и сотворил великое шоу
#Элой Ром
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