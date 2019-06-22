Вратарь из Кюрасао год сидел на лавке. А потом вышел – и сотворил великое шоу
Сборные Гондураса и Кюрасао играли матч на Золотом Кубке КОНКАКАФ. Номинально Гондурас был фаворитом, что подтверждает и статистика матча. Общая статистика ударов – 35:7.
В створ ворот сборной Кюрасао прилетело 15 ударов. Все отбил вратарь Элой Ром, а его команда еще и забила единственный мяч. Есть первая победа в истории сборной Кюрасао на этом турнире. Стартовую игру они проиграли Сальвадору со счетом 0:1, но у Рома все равно набралось 20 спасений за два матча.
«Это была сложная игра. Мы знали, что Гондурас хорошая команда. Не знаю, сколько спасений сделал, но я здесь, чтобы помочь команде. Мы забили и выиграли, так что это фантастика. Все боролись за наш остров», – рассказал Ром уже после матча.
Элой Ром получил идеальную рекламу собственных талантов. Это особенно актуально, потому что Рому уже 30 лет, а места в составе клуба у него нет. Сейчас Ром принадлежит ПСВ, где бесконечно сидит на скамейке. В этом сезоне он не сыграл в чемпионате Голландии ни одного матча. Через неделю завершается его контракт с ПСВ – новую команду Ром еще не нашел.
Слухи отправляют Рома в «Витесс» к Слуцкому. О подобном говорил и его агент, но Ром пока ведет себя сдержанно: «Мой агент сказал, что я бы хотел пойти только в «Витесс». Это не совсем так, я не исключаю ни одного клуба. Но не секрет, что у меня есть особое чувство к «Витессу», – говорил Ром. Именно из «Витесса» его забирали в ПСВ в 2017-м.
Сборная Кюрасао сильно связана с голландским футболом из-за географического положения. В 2016 году ее тренировал великий голландец Патрик Клюйверт. Сейчас все держится на игроках из Голландии. Лидер по матчам и по личным качествам – Куко Мартина из «Фейеноорда». Это тот самый парень, который успешно поиграл в АПЛ за «Саутгемптон» и «Эвертон».
Еще есть реактивный Леандро Бакуна, который с января 2019-го рубился в АПЛ за «Кардифф». Бакуна имеет классную статистику в сборной Кюрасао: за 22 матча он забил 10 голов. Не удивляйтесь, что именно Бакуна вколотил тот единственный мяч в игре с Гондурасом. Впереди у Кюрасао матч с Ямайкой. Победа гарантирует команде выход из группы.