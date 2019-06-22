Вратарь из Кюрасао год сидел на лавке. А потом вышел – и сотворил великое шоу

«Это была сложная игра. Мы знали, что Гондурас хорошая команда. Не знаю, сколько спасений сделал, но я здесь, чтобы помочь команде. Мы забили и выиграли, так что это фантастика. Все боролись за наш остров», – рассказал Ром уже после матча.

Элой Ром получил идеальную рекламу собственных талантов. Это особенно актуально, потому что Рому уже 30 лет, а места в составе клуба у него нет. Сейчас Ром принадлежит ПСВ, где бесконечно сидит на скамейке. В этом сезоне он не сыграл в чемпионате Голландии ни одного матча. Через неделю завершается его контракт с ПСВ – новую команду Ром еще не нашел.

Слухи отправляют Рома в «Витесс» к Слуцкому. О подобном говорил и его агент, но Ром пока ведет себя сдержанно: «Мой агент сказал, что я бы хотел пойти только в «Витесс». Это не совсем так, я не исключаю ни одного клуба. Но не секрет, что у меня есть особое чувство к «Витессу», – говорил Ром. Именно из «Витесса» его забирали в ПСВ в 2017-м.