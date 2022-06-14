Группы ЧМ-2022

Зимой в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. ЧМ-2022 стартует 21 ноября и завершится 18 декабря. Весной 2022 года прошла жеребьевка групп, но еще три участника не были известны.

Окончательный состав групп был определен летом. Вот так он выглядит:

Чемпионат мира впервые пройдет зимой. Ранее все турниры проходили только летом. Также впервые ЧМ состоится на Ближнем Востоке.

На ЧМ-2022 будут использованы восемь стадионов в пяти городах. Все стадионы готовы к эксплуатации в 2021 году.

Сборная России не будет участвовать на ЧМ-2022.