ЧМ-2022
#ЧМ-2022
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Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

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Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В матчах ЧМ-2022 примут участие 32 сборные, которые уже известны.

Чемпионат мира впервые пройдет зимой, ранее он проходил только летом. Также впервые ЧМ состоится на Ближнем Востоке.

На ЧМ-2022 будут задействованы восемь стадионов из пяти городов. Все стадионы готовы к эксплуатации в 2021 году.

Жеребьевка ЧМ-2022 прошла 1 апреля 2022 года в Выставочном центре Дохи. К этому времени были известны 29 из 32 финалистов. Летом определилось еще три участника. Таким образом, сформировался окончательный состав групп. Календарь турнира был известен ранее, а теперь определен полностью.

Календарь матчей Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

В расписании указано московское время.

Групповой этап, первый тур

  • 21 ноября, 13:00 – группа А: Сенегал – Нидерланды
  • 21 ноября, 16:00 – группа В:   АнглияИран
  • 21 ноября, 19:00 – группа А:   Катар – Эквадор
  • 21 ноября, 22:00 – группа В:   СШАУэльс
  • 22 ноября, 13:00 – группа С:   Аргентина – Саудовская Аравия
  • 22 ноября, 16:00 – группа D:   Дания – Тунис
  • 22 ноября, 19:00 – группа С:   Мексика – Польша
  • 22 ноября, 22:00 – группа D:   Франция – Австралия
  • 23 ноября, 13:00 – группа F:    Марокко – Хорватия
  • 23 ноября, 16:00 – группа Е:   Германия – Япония
  • 23 ноября, 19:00 – группа Е:   Испания – Коста-Рика
  • 23 ноября, 22:00 – группа F:    БельгияКанада
  • 24 ноября, 13:00 – группа G:   Швейцария – Камерун
  • 24 ноября, 16:00 – группа H:   Уругвай – Южная Корея
  • 24 ноября, 19:00 – группа H:   Португалия – Гана
  • 24 ноября, 22:00 – группа G:   Бразилия – Сербия

Групповой этап, второй тур

  • 25 ноября, 13:00 – группа В:   Уэльс – Иран
  • 25 ноября, 16:00 – группа А:   Катар – Сенегал
  • 25 ноября, 19:00 – группа А:   Нидерланды – Эквадор
  • 25 ноября, 22:00 – группа В:   Англия – США
  • 26 ноября, 13:00 – группа D:   Тунис – Австралия
  • 26 ноября, 16:00 – группа С:   Польша – Саудовская Аравия
  • 26 ноября, 19:00 – группа D:   Франция – Дания
  • 26 ноября, 22:00 – группа С:   Аргентина – Мексика
  • 27 ноября, 13:00 – группа Е:   Япония – Коста-Рика
  • 27 ноября, 16:00 – группа F:    Бельгия – Марокко
  • 27 ноября, 19:00 – группа F:    Хорватия – Канада
  • 27 ноября, 22:00 – группа Е:   Испания – Германия
  • 28 ноября, 13:00 – группа G:   Камерун – Сербия
  • 28 ноября, 16:00 – группа H:   Южная Корея – Гана
  • 28 ноября, 19:00 – группа G:   Бразилия – Швейцария
  • 28 ноября, 22:00 – группа H:   Португалия – Уругвай

Групповой этап, третий тур

  • 29 ноября, 18:00 – группа А:   Эквадор – Сенегал
  • 29 ноября, 18:00 – группа А:   НидерландыКатар
  • 29 ноября, 22:00 – группа В:   Уэльс – Англия
  • 29 ноября, 22:00 – группа В:   Иран – США
  • 30 ноября, 18:00 – группа D: Австралия – Дания
  • 30 ноября, 18:00 – группа D:   Тунис – Франция
  • 30 ноября, 22:00 – группа С:   Польша – Аргентина
  • 30 ноября, 22:00 – группа С:   Саудовская Аравия – Мексика
  • 1 декабря, 18:00 – группа F:    Хорватия – Бельгия
  • 1 декабря, 18:00 – группа F:    Канада – Марокко
  • 1 декабря, 22:00 – группа Е:    Япония – Испания
  • 1 декабря, 22:00 – группа Е:    Коста-РикаГермания
  • 2 декабря, 18:00 – группа H:   Гана – Уругвай
  • 2 декабря, 18:00 – группа H:   Южная Корея – Португалия
  • 2 декабря, 22:00 – группа G:   Сербия – Швейцария
  • 2 декабря, 22:00 – группа G:   КамерунБразилия

1/8 финала

  • 3 декабря, 18:00   1А – 2В
  • 3 декабря, 22:00   1С – 2D
  • 4 декабря, 18:00   1D – 2C
  • 4 декабря, 22:00   1B – 2A
  • 5 декабря, 18:00   1E – 2F
  • 5 декабря, 22:00   1G – 2H
  • 6 декабря, 18:00   1F – 2E
  • 6 декабря, 22:00   1H – 2G

1/4 финала

  • 9 декабря, 18:00
  • 9 декабря, 22:00
  • 10 декабря, 18:00
  • 10 декабря, 22:00

1/2 финала

  • 13 декабря, 22:00
  • 14 декабря, 22:00

Матч за 3-е место                    

  • 17 декабря  18:00

Финал                       

  • 18 декабря  18:00
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Все фото: dpa / Global Look Press
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