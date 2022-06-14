Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В матчах ЧМ-2022 примут участие 32 сборные, которые уже известны.

Чемпионат мира впервые пройдет зимой, ранее он проходил только летом. Также впервые ЧМ состоится на Ближнем Востоке.

На ЧМ-2022 будут задействованы восемь стадионов из пяти городов. Все стадионы готовы к эксплуатации в 2021 году.

Жеребьевка ЧМ-2022 прошла 1 апреля 2022 года в Выставочном центре Дохи. К этому времени были известны 29 из 32 финалистов. Летом определилось еще три участника. Таким образом, сформировался окончательный состав групп. Календарь турнира был известен ранее, а теперь определен полностью.