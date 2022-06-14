ЧМ-2022
Поделиться:
Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022
0
Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В матчах ЧМ-2022 примут участие 32 сборные, которые уже известны.
Чемпионат мира впервые пройдет зимой, ранее он проходил только летом. Также впервые ЧМ состоится на Ближнем Востоке.
На ЧМ-2022 будут задействованы восемь стадионов из пяти городов. Все стадионы готовы к эксплуатации в 2021 году.
Жеребьевка ЧМ-2022 прошла 1 апреля 2022 года в Выставочном центре Дохи. К этому времени были известны 29 из 32 финалистов. Летом определилось еще три участника. Таким образом, сформировался окончательный состав групп. Календарь турнира был известен ранее, а теперь определен полностью.
Календарь матчей Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
В расписании указано московское время.
Групповой этап, первый тур
- 21 ноября, 13:00 – группа А: Сенегал – Нидерланды
- 21 ноября, 16:00 – группа В: Англия – Иран
- 21 ноября, 19:00 – группа А: Катар – Эквадор
- 21 ноября, 22:00 – группа В: США – Уэльс
- 22 ноября, 13:00 – группа С: Аргентина – Саудовская Аравия
- 22 ноября, 16:00 – группа D: Дания – Тунис
- 22 ноября, 19:00 – группа С: Мексика – Польша
- 22 ноября, 22:00 – группа D: Франция – Австралия
- 23 ноября, 13:00 – группа F: Марокко – Хорватия
- 23 ноября, 16:00 – группа Е: Германия – Япония
- 23 ноября, 19:00 – группа Е: Испания – Коста-Рика
- 23 ноября, 22:00 – группа F: Бельгия – Канада
- 24 ноября, 13:00 – группа G: Швейцария – Камерун
- 24 ноября, 16:00 – группа H: Уругвай – Южная Корея
- 24 ноября, 19:00 – группа H: Португалия – Гана
- 24 ноября, 22:00 – группа G: Бразилия – Сербия
Групповой этап, второй тур
- 25 ноября, 13:00 – группа В: Уэльс – Иран
- 25 ноября, 16:00 – группа А: Катар – Сенегал
- 25 ноября, 19:00 – группа А: Нидерланды – Эквадор
- 25 ноября, 22:00 – группа В: Англия – США
- 26 ноября, 13:00 – группа D: Тунис – Австралия
- 26 ноября, 16:00 – группа С: Польша – Саудовская Аравия
- 26 ноября, 19:00 – группа D: Франция – Дания
- 26 ноября, 22:00 – группа С: Аргентина – Мексика
- 27 ноября, 13:00 – группа Е: Япония – Коста-Рика
- 27 ноября, 16:00 – группа F: Бельгия – Марокко
- 27 ноября, 19:00 – группа F: Хорватия – Канада
- 27 ноября, 22:00 – группа Е: Испания – Германия
- 28 ноября, 13:00 – группа G: Камерун – Сербия
- 28 ноября, 16:00 – группа H: Южная Корея – Гана
- 28 ноября, 19:00 – группа G: Бразилия – Швейцария
- 28 ноября, 22:00 – группа H: Португалия – Уругвай
Групповой этап, третий тур
- 29 ноября, 18:00 – группа А: Эквадор – Сенегал
- 29 ноября, 18:00 – группа А: Нидерланды – Катар
- 29 ноября, 22:00 – группа В: Уэльс – Англия
- 29 ноября, 22:00 – группа В: Иран – США
- 30 ноября, 18:00 – группа D: Австралия – Дания
- 30 ноября, 18:00 – группа D: Тунис – Франция
- 30 ноября, 22:00 – группа С: Польша – Аргентина
- 30 ноября, 22:00 – группа С: Саудовская Аравия – Мексика
- 1 декабря, 18:00 – группа F: Хорватия – Бельгия
- 1 декабря, 18:00 – группа F: Канада – Марокко
- 1 декабря, 22:00 – группа Е: Япония – Испания
- 1 декабря, 22:00 – группа Е: Коста-Рика – Германия
- 2 декабря, 18:00 – группа H: Гана – Уругвай
- 2 декабря, 18:00 – группа H: Южная Корея – Португалия
- 2 декабря, 22:00 – группа G: Сербия – Швейцария
- 2 декабря, 22:00 – группа G: Камерун – Бразилия
1/8 финала
- 3 декабря, 18:00 1А – 2В
- 3 декабря, 22:00 1С – 2D
- 4 декабря, 18:00 1D – 2C
- 4 декабря, 22:00 1B – 2A
- 5 декабря, 18:00 1E – 2F
- 5 декабря, 22:00 1G – 2H
- 6 декабря, 18:00 1F – 2E
- 6 декабря, 22:00 1H – 2G
1/4 финала
- 9 декабря, 18:00
- 9 декабря, 22:00
- 10 декабря, 18:00
- 10 декабря, 22:00
1/2 финала
- 13 декабря, 22:00
- 14 декабря, 22:00
Матч за 3-е место
- 17 декабря 18:00
Финал
- 18 декабря 18:00
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые