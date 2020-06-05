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#Бенфика #Футбол #Чемпионат Португалии #Юлиан Вайгль

Автобус «Бенфики» забросали камнями, два игрока в больнице. Под подозрением свои же фанаты

05 июня, 11:54

Скриншот с видео Record

3-4 июня возобновился чемпионат Португалии, и уже есть первый инцидент. После матча «Бенфика» – «Тондела» неизвестный забросал камнями автобус «Бенфики». От осколков стекла пострадали Юлиан Вайгль и Андрия Живкович – обоих увезли в больницу. Есть информация, что большой камень швырнули с моста.

Клуб утром 5 июня подтвердил, что автобус был атакован, и призвал приложить максимальные усилия для поиска преступников.

По данным Record, ничего серьезного с игроками не случилось, но клуб решил перестраховаться и отправил их в больницу. С другой стороны, есть информация, что осколки угодили Живковичу в глаз. Инстаграмы игроков пока молчат.

Вайгль за несколько лет второй раз подвергся атаке, сидя в клубном автобусе. Три года назад, когда он играл за «Боруссию», рядом с автобусом прогремело несколько взрывов. Этой зимой Вайгль перешел в «Бенфику» за большие деньги – 20 миллионов евро, хотя клуб редко столько тратит единоразово.

Здоровья своему бывшему игроку пожелала «Боруссия».

Кто сейчас напал на автобус «Бенфики» – пока неизвестно. Наиболее распространенная версия – собственные фанаты, разозленные неудачной игрой. Лидеры чемпионата Португалии вообще споткнулись на первых же соперниках после рестарта – «Порту» проиграл, «Бенфика» не победила.

«Бенфика» нанесла 26 ударов по воротам «Тонделы», бил каждый полевой хотя бы по разу, но в створ попали всего пять ударов, а счет так и остался 0:0. После игры президент клуба Луиш Филипе Виейра жестко поговорил с футболистами. Отсутствовали на встрече только двое – Вайгль и Живкович.

Оправдывать людей, забросавших камнями автобус, ни в коем случае нельзя, но инцидент не удивил. Несмотря на большое количество ударов, «Бенфика» провела очень слабый матч, хотя участвует в борьбе за чемпионство. В соцсетях очень много недовольных фанатов. «С трепетом ждал матча «Бенфики». Это было ошибкой», – написал один из них.

UPD. Несколько домов игроков «Бенфики» были испорчены оскорбительными надписями. В частности, досталось лидеру клуба Пицци, чей забор разрисовали.

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Сергей Черноморец
09 июня, 14:48

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