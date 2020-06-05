Автобус «Бенфики» забросали камнями, два игрока в больнице. Под подозрением свои же фанаты

Клуб утром 5 июня подтвердил, что автобус был атакован, и призвал приложить максимальные усилия для поиска преступников.

По данным Record, ничего серьезного с игроками не случилось, но клуб решил перестраховаться и отправил их в больницу. С другой стороны, есть информация, что осколки угодили Живковичу в глаз . Инстаграмы игроков пока молчат.

Вайгль за несколько лет второй раз подвергся атаке, сидя в клубном автобусе. Три года назад, когда он играл за «Боруссию», рядом с автобусом прогремело несколько взрывов. Этой зимой Вайгль перешел в «Бенфику» за большие деньги – 20 миллионов евро, хотя клуб редко столько тратит единоразово.

Здоровья своему бывшему игроку пожелала «Боруссия».