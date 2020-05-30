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#УПЛ #Футбол #коронавирус #УПЛ #Александрия #Заря

Фанаты в Украине пришли к стадиону. Орали так, что слышали футболисты

30 мая, 21:15
Александр Плеханов

Фанаты «Александрии» на домашнем матче против «Колоса» 14 марта. Та игра тоже проходила без зрителей.

Официальный сайт «Александрии»

30 мая возобновилась УПЛ. Первый тур сразу получился неполноценным из-за отмены матча «Карпаты» – «Мариуполь». У нескольких игроков и персонала «Карпат» обнаружили коронавирус. Фанатов «Александрии» такие новости не смутили. Матчи чемпионата Украины проходят без зрителей, но болельщики «Александрии» поддержали клуб у стадиона.

Команде понравилось. В твиттере «Александрия» поблагодарила всех за поддержку в игре с «Зарей» (1:0):

«Заря» тоже отметила скандирования фанатов «Александрии» в официальном отчете по матчу. Ее болельщики были рядом с ареной, несколько фанатов залезли на решетки и вывесили поддерживающий баннер. К ним подошел для фото игрок «Зари» Никита Каменюка, который в этом матче так и не вышел.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран был одним из тех, кто хотел позднего возобновления УПЛ: «Я думаю, что не только меня не устраивает это решение. Я слышал многих тренеров, которые тоже высказывали мнение, что лучше позже играть. Но это не от нас зависит. Если принято решение, то придется выходить и играть 30-31 мая. Ничего такого страшного нет».

В Украине зафиксировано 23204 случая заболевания коронавируса, 696 человек умерли.

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