Фанаты в Украине пришли к стадиону. Орали так, что слышали футболисты

«Заря» тоже отметила скандирования фанатов «Александрии» в официальном отчете по матчу. Ее болельщики были рядом с ареной, несколько фанатов залезли на решетки и вывесили поддерживающий баннер. К ним подошел для фото игрок «Зари» Никита Каменюка, который в этом матче так и не вышел.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран был одним из тех, кто хотел позднего возобновления УПЛ: «Я думаю, что не только меня не устраивает это решение. Я слышал многих тренеров, которые тоже высказывали мнение, что лучше позже играть. Но это не от нас зависит. Если принято решение, то придется выходить и играть 30-31 мая. Ничего такого страшного нет».

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