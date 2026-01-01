УПЛ

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Украинский «Верес» оштрафован за интервью игрока на русском языке. Теперь футболисты будут давать комментарии СМИ только на украинском
#УПЛ
Политика
УПЛ обязала клубы нанести на форму эмблему с украинской картой и с лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»
#УПЛ
Футбол
«Шахтер» объявил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером
#Роберто Де Дзерби
Футбол
Туре стал ассистентом тренера в донецком «Олимпике»
#Яя Туре
Футбол
Ракицкий удалился в чемпионате впервые с декабря 2017-го
#Ярослав Ракицкий
Футбол
Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад
#Мирча Луческу
Все новости
Материалы
Вау-фэйр-плей из Украины: команда не стала бить штрафной из-за ошибки судьи (хотя моментов почти не имела)
#УПЛ
Луческу уходит из «Динамо» Киев через 4 дня. Его забомбили фанаты – и не только за «Шахтер»
6
#Мирча Луческу
6
Фанаты в Украине пришли к стадиону. Орали так, что слышали футболисты
#УПЛ
«Шахтер» сделал на стадионе объявление на русском языке – клуб оштрафовали
#УПЛ
Неприличный жест, слезы, удаление. В главном матче Украины скандал из-за расизма
#Шахтер
В Киеве недовольны тренировками Михайличенко, могут уйти легионеры. С момента назначения не прошло и месяца
#Динамо К
Все материалы