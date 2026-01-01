УПЛ

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Вау-фэйр-плей из Украины: команда не стала бить штрафной из-за ошибки судьи (хотя моментов почти не имела)
#УПЛ
Луческу уходит из «Динамо» Киев через 4 дня. Его забомбили фанаты – и не только за «Шахтер»
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#Мирча Луческу
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Фанаты в Украине пришли к стадиону. Орали так, что слышали футболисты
#УПЛ
«Шахтер» сделал на стадионе объявление на русском языке – клуб оштрафовали
#УПЛ
Неприличный жест, слезы, удаление. В главном матче Украины скандал из-за расизма
#Шахтер
В Киеве недовольны тренировками Михайличенко, могут уйти легионеры. С момента назначения не прошло и месяца
#Динамо К
Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
#Серия А