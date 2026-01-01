УПЛ

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Футбол
Украинский «Верес» оштрафован за интервью игрока на русском языке. Теперь футболисты будут давать комментарии СМИ только на украинском
#УПЛ
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Политика
УПЛ обязала клубы нанести на форму эмблему с украинской картой и с лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»
#УПЛ
Футбол
«Шахтер» объявил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером
#Роберто Де Дзерби
Футбол
Туре стал ассистентом тренера в донецком «Олимпике»
#Яя Туре
Футбол
Ракицкий удалился в чемпионате впервые с декабря 2017-го
#Ярослав Ракицкий
Футбол
Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад
#Мирча Луческу
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Футбол
Луческу возглавил киевское «Динамо». Он тренировал 12 лет «Шахтер»
#Мирча Луческу
Футбол
Киевское «Динамо» уволило Михайличенко. Он выиграл Кубок и взял серебро в УПЛ
#Алексей Михайличенко
Футбол
«Шахтер» впервые выиграл у «Динамо» все четыре матча в сезоне. Дрон сбросил на поле игрушечных сов
#Шахтер
Футбол
В украинском клубе «Карпаты» 26 заболевших коронавирусом. Вся команда на карантине
#УПЛ
Футбол
Матч «Карпаты» – «Мариуполь» перенесен. Игроки и персонал заразились коронавирусом
#УПЛ
Футбол
Украинский футболист Пердута: «Удивился, как легко жена взяла мою фамилию. Ее девичья – Москаль»
#Игорь Пердута
Футбол
«20% моей страны оккупированы Россией». Украинская «Ворскла» поддержала акцию грузинских футболистов
#Ворскла