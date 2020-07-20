Киевское «Динамо» уволило Михайличенко. Он выиграл Кубок и взял серебро в УПЛ

Аргументы «Динамо»:

«Руководство и болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень».