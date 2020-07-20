Алексей Михайличенко
УПЛ
Динамо К
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#Алексей Михайличенко #Динамо К #УПЛ

Киевское «Динамо» уволило Михайличенко. Он выиграл Кубок и взял серебро в УПЛ

20 июля 2020, 16:53

Аргументы «Динамо»:

«Руководство и болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень».

  • Михайличенко возглавил «Динамо» в августе 2019-го.
  • При нем команда заняла второе место в чемпионате и выиграла Кубок Украины.
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