Украинский «Верес» оштрафован за интервью игрока на русском языке. Теперь футболисты будут давать комментарии СМИ только на украинском

Такое решение вынес КДК УАФ, который указал, что «Верес» нарушил пункт регламента УПЛ по предоставлению игроками флеш-интервью на государственном языке. Эпизод зафиксирован после матча 17-го тура между «Вересом» и киевским «Динамо».

Решение о предоставлении комментариев на украинском языке касается только украинских футболистов. «Верес» готов организовать курсы по изучению языка. На представителей клуба из других стран ограничение не распространяется.

Президент «Вереса» Иван Надеин сказал: «Моя личная позиция такова, что если футболист имеет украинский паспорт, то публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ он должен давать на украинском языке.

Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке».

«Верес» представляет город Ровно, который находится на северо-западе Украины. Команда занимает девятое место в УПЛ.