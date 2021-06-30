Евро-2020
Россия
Украина
Швеция
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#Евро-2020 #Украина #Россия #Швеция

За Украину болел русский в майке России. Говорил, что это тоже его страна, а потом его избили и порвали футболку

10 минут назад

Самый яркий момент для фанатов из России во время матча Швеции и Украины – появление фаната с российским флагом на трибуне с украинцами.

Дальше по соцсетям разлетелись такие кадры:

твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Перед матчем этот же фанат засветился перед камерой ютуб-канала «Бомбардир». Вот видео:

Ведущий (его слова отмечены жирным) с ним поговорил:

– Русский тоже за нас?

– Конечно-конечно. А чего нет?

– Ты из Москвы?

– Тула.

– Не боишься?

– Чего мне бояться?

– Ты знаешь о конфликте?

– Конечно, я знаю.

В этот момент интервью прерывает его друг, болеющий за Украину: «Мы живем в Глазго. Когда играет Россия, мы оба болеем за Россию. Когда играет Украина – оба за нее».

– Украина – тоже моя страна.

– Как сделать так, чтобы не было войны?

– Не знаю. Честно. Нужно жить дружно. Украина, Россия, Польша – мы все вместе, посмотри.

Дальше третий друг из Польши поднимает руку и кричит: «Come on!»

Канал «Бомбардир» на ютубе

Правда, во время матча мирная обстановка прервалась. К трибуне, где стоял русский фанат, подошли несколько агрессивно настроенных украинцев. Началась драка: этому фанату несколько раз ударили по лицу, ему порвали футболку, у него отобрали флаг.

Видео:

Комментарии из различных соцсетей к постам с этим видео:

группа Ultras Action вк

группа Ultras Action вк

комментарий под постом на Sports.ru

Были и более негативные комментарии, в которых люди резко осуждали нападавших и русского фаната. Были и, наоборот, в которых нападавших украинских фанатов хвалили за поступок.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А как сыграла Украина:
Зинченко плачет после выигранного матча: «Сложно было настроиться – на нас вылилось много критики»
Шевченко дождался лидера Швеции рядом с полем. Обнял, а уже потом отпраздновал победу Украины
Герой Украины на Евро – игрок с прозвищем «белый африканец». Сыграл 15 минут и впервые забил за сборную
Вся история Украины на Евро связана со Швецией. Там были голы Шевченко и первая победа
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