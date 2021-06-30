За Украину болел русский в майке России. Говорил, что это тоже его страна, а потом его избили и порвали футболку

Ведущий (его слова отмечены жирным) с ним поговорил:

– Русский тоже за нас?

– Конечно-конечно. А чего нет?

– Ты из Москвы?

– Тула.

– Не боишься?

– Чего мне бояться?

– Ты знаешь о конфликте?

– Конечно, я знаю.

В этот момент интервью прерывает его друг, болеющий за Украину: «Мы живем в Глазго. Когда играет Россия, мы оба болеем за Россию. Когда играет Украина – оба за нее».

– Украина – тоже моя страна.

– Как сделать так, чтобы не было войны?

– Не знаю. Честно. Нужно жить дружно. Украина, Россия, Польша – мы все вместе, посмотри.

Дальше третий друг из Польши поднимает руку и кричит: «Come on!»