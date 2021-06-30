За Украину болел русский в майке России. Говорил, что это тоже его страна, а потом его избили и порвали футболку
Перед матчем этот же фанат засветился перед камерой ютуб-канала «Бомбардир». Вот видео:
Ведущий (его слова отмечены жирным) с ним поговорил:
– Русский тоже за нас?
– Конечно-конечно. А чего нет?
– Ты из Москвы?
– Тула.
– Не боишься?
– Чего мне бояться?
– Ты знаешь о конфликте?
– Конечно, я знаю.
В этот момент интервью прерывает его друг, болеющий за Украину: «Мы живем в Глазго. Когда играет Россия, мы оба болеем за Россию. Когда играет Украина – оба за нее».
– Украина – тоже моя страна.
– Как сделать так, чтобы не было войны?
– Не знаю. Честно. Нужно жить дружно. Украина, Россия, Польша – мы все вместе, посмотри.
Дальше третий друг из Польши поднимает руку и кричит: «Come on!»
Правда, во время матча мирная обстановка прервалась. К трибуне, где стоял русский фанат, подошли несколько агрессивно настроенных украинцев. Началась драка: этому фанату несколько раз ударили по лицу, ему порвали футболку, у него отобрали флаг.
Видео:
Комментарии из различных соцсетей к постам с этим видео:
Были и более негативные комментарии, в которых люди резко осуждали нападавших и русского фаната. Были и, наоборот, в которых нападавших украинских фанатов хвалили за поступок.